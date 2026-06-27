استوری سردار آزمون پس از تساوی ایران و مصر
کد خبر: ۱۳۸۱۶۴۱| |
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غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۴
عاقبت تیم پیررررررررررررررررررررررررررمردها
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ناشناس| |
۰۸:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
ناشناس| |
۰۹:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
ناشناس| |
۰۹:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
ناشناس| |
۰۹:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
ناشناس| |
۰۹:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
کاملا درسته. اشتباه var گل صحیح ایران وصعودش به عنوان تیم دوم را بهدر داد. var به جذابیت فوتبال خیلی صدمه زده.
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
شاید وجود تکنولوژی به ذائقه ما خوش نیاید چون باعث پیروزی ما نشده،اما باعث اجرای عدالت شده،همیشه اجرای عدالت باعث رشد و کمال جامعه میشود،همون چیزی ک جامعه ما خیلی بهش نیاز دارد
سردار اگه بودی احتمالا با ۹امتیاز صعود میکردیم، این سه بازی نبودت تو چشم بود
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ناشناس| |
۰۹:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶