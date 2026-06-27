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استوری سردار آزمون پس از تساوی ایران و مصر

کد خبر: ۱۳۸۱۶۴۱
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6124 بازدید
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۱۴
استوری سردار آزمون پس از تساوی ایران و مصر
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سردار آزمون جام جهانی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا تیم ملی ایران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
49
14
پاسخ
عاقبت تیم پیررررررررررررررررررررررررررمردها
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
دیگه مسخرشو در نیارید، پیرمرد پیرمرد! پس رونالدو هم پیره
ناشناس
| Canada |
۰۹:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
چقدر تلخی و خود تحقیر ... جهان تیم ما رو تحسین میکنه و تو اینجوری نظر میدی.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
خوب بازي كردن ولي بدشانس بودن منصف باشيد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
خیلی هم عالی بودن بدون بازی تدراکتی مناسب و اینکه بازیکن ها مدت ها بازی باشگاهی نداشتن و اونم از ویزاشون اینقدر دچار خود تحقیری نباشیم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
افت بدنی تیم در بازیها یکی از عللش سن هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
10
15
پاسخ
کاملا درسته. اشتباه var گل صحیح ایران وصعودش به عنوان تیم دوم را بهدر داد. var به جذابیت فوتبال خیلی صدمه زده.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
ولی به عدالت خیلی کمک کرده!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
2
16
پاسخ
شاید وجود تکنولوژی به ذائقه ما خوش نیاید چون باعث پیروزی ما نشده،اما باعث اجرای عدالت شده،همیشه اجرای عدالت باعث رشد و کمال جامعه می‌شود،همون چیزی ک جامعه ما خیلی بهش نیاز دارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
1
5
پاسخ
فقط سطح سواد رو ببین!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
13
10
پاسخ
سردار اگه بودی احتمالا با ۹امتیاز صعود میکردیم، این سه بازی نبودت تو چشم بود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
سردار اماراتی بهتر است فوتبال امارات را ارتقا دهد الان در امارات وضعش فوتبالش چگونه است؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
5
6
پاسخ
سردار خودت رو خراب کردی ولی کاش میبودی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
2
3
پاسخ
جای خالی یک مهاجم مکمل کاملا مشهود بود...
تیمی که با احساس تصمیم بگیره و منطق رو کنار بذاره و یکی از مهره های خوبش رو بخاطر مسائل روزمره و حرف یه مجری پرحاشیه بذاره کنار همونکه 3 بازی مساوی گرفت بیشترین آوانسی بود که خدا بهشون عطا کرد !!
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