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تعداد بازدید : 27102
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کد خبر:۱۳۸۱۶۳۹
کد خبر:۱۳۸۱۶۳۹
53186 بازدید
نظرات: ۲۸
سوت

خلاصه بازی مصر 1 - ایران 1

تیم‌های فوتبال ایران و مصر در دور سوم گروه G رقابت های مرحله گروهی جام جهانی 2026 به مصاف هم رفتند و در نهایت این بازی حساس و پر فراز و فرود با تساوی یک بر یک به پایان رسید. خلاصه این بازی را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
سوت خلاصه بازی ایران مصر جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا ویدیو جام جهانی ۲۰۲۶
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲۸
امیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
17
25
پاسخ
تیم قلعه نویی استاد زدن گل های آفساید است!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
افسایدنبودداوران اشتباه کردند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
هر کس تصاویر را مرور کنه متوجه میشه که اصلا آفسایدنبوده.
سیستم اتوماتیک مورد استفاده گویا دوباره اشتباه کرده!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
9
23
پاسخ
نشد ایران یه بار به مرحله بعد صعود کنه همون مقدماتی حذف میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
12
22
پاسخ
هدف قلعه نویی نباختن تیم بود نه صعود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
این حرف هم دیگه چرته
حامد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
23
18
پاسخ
گل کاملا صحیح بود.داوران احمق Var بیخودی مردودش کردند.بگذریم که اساسا var به جذابیت فوتبال بشدت ضربه زده
پاسخ ها
حسینی
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
تغییر تصویر شماتیک در حد 5-10 سانتی متر به هیچ عنوان قابل تشخیص نیست
میشه در تنظیمات VAR به راحتی این مورد رو قرار داد.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
خیلی واضح بود که آفساید نیست. توی یک بازی دیگه هم اول جام این اشتباه رخ داد.
حسینی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
2
9
پاسخ
باید صبر کنیم واسه نتیجه بازی کنگو و ازبکستان ؟؟؟
دعا کنیم برای ازبکستان؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
22
23
پاسخ
قلعه نويي مربي نيست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
2
6
پاسخ
آفساید گیری با VAR یکی از مهم‌ترین بحث‌های امروز فوتبال است. بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر دقت فنی بدون در نظر گرفتن روح بازی افزایش یابد، ممکن است نتیجه از نظر هواداران غیرقابل‌قبول شود.

چند دیدگاه اصلی وجود دارد:

طرفداران دقت مطلق می‌گویند آفساید یک قانون دودویی است؛ یا بازیکن جلوتر است یا نیست. اگر فناوری بتواند اختلاف ۱ میلی‌متر را هم تشخیص دهد، باید همان را اجرا کرد تا عدالت کامل برقرار شود.

منتقدان می‌گویند این رویکرد با هدف اصلی قانون آفساید سازگار نیست. قانون آفساید برای جلوگیری از «گل‌زنی ناعادلانه» وضع شد، نه برای مردود کردن گل به خاطر نوک انگشت پا یا چند میلی‌متر جلوتر بودن شانه. در این دیدگاه، اگر دقت را بدون محدودیت افزایش دهیم، از میلی‌متر به زیر میلی‌متر و در نهایت به دقتی می‌رسیم که از نظر ورزشی دیگر معنای خاصی ندارد.


به همین دلیل در سال‌های اخیر بحث‌هایی درباره اصلاح قانون مطرح شده است، از جمله:

ایجاد حاشیه خطا (Tolerance)؛ مثلاً اگر اختلاف کمتر از چند سانتی‌متر باشد، مهاجم در موقعیت آفساید محسوب نشود.

اجرای پیشنهادی که به نام Arsène Wenger شناخته می‌شود؛ یعنی مهاجم فقط زمانی آفساید باشد که تمام بدن قابل گل‌زنی او از آخرین مدافع جلوتر باشد. این تغییر باعث می‌شود گل‌های بیشتری پذیرفته شوند و آفسایدهای میلی‌متری کاهش یابد.

برخی نیز معتقدند VAR باید فقط برای «اشتباهات واضح و آشکار» مداخله کند، نه اختلاف‌هایی که فقط رایانه قادر به تشخیص آنهاست.


به نظر می‌رسد آینده فوتبال به سمت تعادل حرکت کند، نه صرفاً افزایش دقت. فناوری احتمالاً دقیق‌تر خواهد شد، اما همزمان فشار زیادی وجود دارد که قوانین طوری اصلاح شوند که بازی جذاب‌تر بماند و گل‌های بیشتری پذیرفته شوند.

بنابراین، دغدغه‌ای که مطرح است، فقط نظر هواداران نیست؛ بلکه یکی از بحث‌های جدی میان قانون‌گذاران، داوران و کارشناسان فوتبال نیز هست: عدالت ریاضی مهم‌تر است یا عدالتی که با حس و فلسفه بازی فوتبال سازگار باشد؟ بسیاری معتقدند اگر فناوری از هدف قانون فاصله بگیرد، هرچند از نظر مهندسی دقیق‌تر باشد، ممکن است از نظر ورزشی نتیجه مطلوبی نداشته باشد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
زیاد بود نخوندم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
14
25
پاسخ
دمشون گرم خیلی خوب بود بازیشون باریکلا دارن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
7
6
پاسخ
چطور آفساید های اشتباه به این واضحی می گیرند. وقتی چشم به راحتی صحیح بودن گل رو تشخیص میده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
زمانیکه دروازه بان از گلزن جلوتر باشه اخرین نفر حکم دروازه بان را دارد پس افساید درست بود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
قانونش مذخرفه اگرحکم دروازه بان داره یعنی میتونه بادست توپ رونگه بگیره؟! یافقط برااینکه گل ماروافسایدبگیرن حکم دروازه بانی بهش دادن!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
9
14
پاسخ
دقیقا همون سیستم دفاع اتوبوسی و ضد حمله بکش زیرش کیروش رو مجدد در این 3 بازی مشاهده کردیم!!!
پس این 4 سال قلعه نویی تو تیم ملی چکار میکرد؟؟؟
پاسخ ها
فربد
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
چطور توپ اول را دروازبان مهار می‌کنه که گل نشه ولی مدافع دروازبان حساب میشه، کاملا بنظر من که اشتباه هست
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