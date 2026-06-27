خلاصه بازی مصر 1 - ایران 1

تیم‌های فوتبال ایران و مصر در دور سوم گروه G رقابت های مرحله گروهی جام جهانی 2026 به مصاف هم رفتند و در نهایت این بازی حساس و پر فراز و فرود با تساوی یک بر یک به پایان رسید. خلاصه این بازی را می‌بینید.