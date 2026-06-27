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تعداد بازدید : 16633
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کد خبر:۱۳۸۱۶۳۶
کد خبر:۱۳۸۱۶۳۶
22801 بازدید
نظرات: ۲۰
سوت

گل دوم ایران به مصر در دقیقه 90+3

گل دوم ایران به مصر توسط شجاع خلیل زاده در دقیقه 90+3 که توسط داور آفساید اعلام شد را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
سوت ایران مصر گل شجاع خلیل زاده فوتبال جام جهانی ۲۰۲۶ ویدیو جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۲۰
حامد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
4
15
پاسخ
گل کاملا صحیح بود وار اشتباه کرد. اساسا VAR به جذابیت فوتبال بشدت ضربه زده ولی ظاهرامسئولان احمق فیفا متوجه نیستند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
میگن میلیمتری افساید رو var تشخیص داده!!!! خوب معلومه که توی فوتبال میلیمتری ممکنه بازیکنان توی اون شرایط قرار بگیرن جلو عقب بشن اصلا اگر این VAR رو بزارن تمام بازیهای ادروار جام حهانی رو دوباره بازبینی کنن کلی نتایج ادروار جابحا میشه این چه سیستم ضعیف کشی است الان ما باید 2 بازی رو میبردیم اصلا ممکنه برنامه کد نویسی ور رو جوری کنن که پای بازیکن یک کشور رو که خوششون نمیاد جلوتر از فیلم شبیه سازی کنه از دید گاه مهندسی کامپیوتر این کا ملا شدنیست !!!! الان توی فیلم اصلا افسایدی دیده نمیشه از زاویه های مختلف خوبه اینم یه را ه شارلاتان بازی فیفا شده 6 امتیاز ما رو خوردن با اینهمه سعی بچه ها چه امیدی میشه توی این جامها داشت ؟؟؟!!!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
در هنگام ضربه ارسال رضاییان خلیل زاده با شماره ۴ در آفساید بود .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
3
4
پاسخ
افساید چه قانون مسخره ای هست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
افساید قانون خوب ولازمی است ولی این گل افسایدنبود واشتباه داوری بود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
کجاش لازمه مسخره بازی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
دقت کنید در هنگام ارسال ضربه رضاییان فیلم را متوقف کنید خلیل زاده با شماره ۴ در آفساید بود .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
8
15
پاسخ
آفساید نبود ، از اول میدونستم آمریکا اجازه نمیده بریم مرحله بعد . لعنت به آمریکا
مرضیه
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
6
8
پاسخ
من که از چند مربی پرسیدم گفتن گل دوم درست بود
ناشناش
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
3
9
پاسخ
گل کاملا صحیح بود بازیکن حریف چسبیده بود به دروازه بعد از بازیکن قبلی افساید میگیرن جمع کنید بابا
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
میگن میلیمتری افساید رو var تشخیص داده!!!! خوب معلومه که توی فوتبال میلیمتری ممکنه بازیکنان توی اون شرایط قرار بگیرن جلو عقب بشن اصلا اگر این VAR رو بزارن تمام بازیهای ادروار جام حهانی رو دوباره بازبینی کنن کلی نتایج ادروار جابحا میشه این چه سیستم ضعیف کشی است الان ما باید 2 بازی رو میبردیم اصلا ممکنه برنامه کد نویسی ور رو جوری کنن که پای بازیکن یک کشور رو که خوششون نمیاد جلوتر از فیلم شبیه سازی کنه از دید گاه مهندسی کامپیوتر این کا ملا شدنیست !!!! الان توی فیلم اصلا افسایدی دیده نمیشه از زاویه های مختلف خوبه اینم یه را ه شارلاتان بازی فیفا شده 6 امتیاز ما رو خوردن با اینهمه سعی بچه ها چه امیدی میشه توی این جامها داشت ؟؟؟!!!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
آفساید را هنگام ارسال گرفتن نه بعدش .اگر بازیکن حرفه ای باشه نیم متر همیشه خودش را عقب تر از مدافع نگه می دارد . من دقیق نگاه کردم آفساید درست بود .البته میلیمتری نه کاملا واضح .
هادی
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Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
3
4
پاسخ
به خدا آفساید نبود
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
2
5
پاسخ
این گل ب هیچ عنوان آفساید نبود بازیکن اون طرف تر چسبیده بود ب تیر بعد از بازیکن جلو خط گرفتن با بلژیکم آفساید نبود اون طرف تر دست بازیکن دومتر از باسن طارمی جلوتر بعد بعد با بازیکن بغل طارمی خط گرفتن اگه حقمون نمیخوردن صدر بودیم لعنت ب داوری لنت ب فیفا
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
3
2
پاسخ
دروازه‌بان از دروازه اومده بیرون و رفته جلو. اما یک مدافع رفته تو عمق و وایساده روی خط دروازه.
الان اون مدافعی که رو خط دروازه است، می‌شه نفر اول.
حالا قانون می‌گرده دنبال نفر دوم (که می‌تونه دروازه‌بان باشه یا یه مدافع دیگه). خط آفساید روی اون نفر دوم کشیده می‌شه. اگر مهاجم از نفر دوم جلوتر باشه، حتی با اینکه هنوز یک مدافع (نفر اول) نزدیک دروازه هست، باز هم آفساید اعلام می‌شه؛ چون طبق قانون، برای پر شدن آفساید حضور دو نفر الزامیه، نه یک نفر.
رضا
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Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
1
4
پاسخ
در لحظه ای که اینا میگن آفسایده پاسی داده نمیشه بلکه تو به دروازه بان میخوره و اونموقع جلوی پای شجاع میوفته بعد گل به ثمر میرسه و گل کاملا درسته
احسان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
0
2
پاسخ
من قبلا ویدئوهایی دیدم که در وی آر داور را فریب میدادند این اصلا آفساید نبود فاصله با چشم هم تو دوربین اصلی خیلی بود ولی در ویدیو چک متفاوت بود ایران باید روی دوربینهای دیگه علیه فیفا شکایت ارائه کنه من بودم ساکت نمیشدم ناحق بود. بچه ها ایران زحمت کشیدند.حقشون از بین نباید میرفت ویدیو چک بدون شک جعلی بود.
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