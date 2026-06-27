گل دوم ایران به مصر در دقیقه 90+3

جواد خیابانی پس از مشاجره با پژمان راهبر در یک برنامه فوتبالی، قهر کرد و...

تیم‌های فوتبال نیوزیلند و بلژیک در دور سوم گروه G رقابت‌های مرحله گروهی...

رامین رضاییان بهترین بازیکن بازی ایران و مصر شد. تفاوت اهدای جایزه...

امیر قلعه نویی پس از تساوی ایران و مصر گفت: «با یک موقعیت گل نزدیم. می...

صحبت‌های احساسی رامین رضاییان همراه با اشک پس از بازی ایران و مصر را...

اشک‌های رامین رضاییان و بهت امیر قلعه نویی پس از تساوی ایران مقابل مصر...

تیم‌های فوتبال ایران و مصر در دور سوم گروه G رقابت های مرحله گروهی جام...

گل دوم ایران به مصر توسط شجاع خلیل زاده در دقیقه 90+3 که توسط داور...

در جریان بازی تیم‌های فوتبال ایران و مصر در سومین دوره مرحله گروهی جام...

پنالتی برای ایران به دلیل خطا روی طارمی در دقیقه 9 به دست آمد اما مصطفی...