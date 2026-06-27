سوت
گل دوم ایران به مصر در دقیقه 90+3
گل دوم ایران به مصر توسط شجاع خلیل زاده در دقیقه 90+3 که توسط داور آفساید اعلام شد را میبینید.
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برچسبها:سوت ایران مصر گل شجاع خلیل زاده فوتبال جام جهانی ۲۰۲۶ ویدیو جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا
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انتشار یافته: ۲۰
گل کاملا صحیح بود وار اشتباه کرد. اساسا VAR به جذابیت فوتبال بشدت ضربه زده ولی ظاهرامسئولان احمق فیفا متوجه نیستند.
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ناشناس| |
۱۰:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
ناشناس| |
۱۴:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
افساید چه قانون مسخره ای هست
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ناشناس| |
۰۹:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
ناشناس| |
۱۳:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
ناشناس| |
۱۴:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
آفساید نبود ، از اول میدونستم آمریکا اجازه نمیده بریم مرحله بعد . لعنت به آمریکا
گل کاملا صحیح بود بازیکن حریف چسبیده بود به دروازه بعد از بازیکن قبلی افساید میگیرن جمع کنید بابا
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ناشناس| |
۱۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
ناشناس| |
۱۴:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
این گل ب هیچ عنوان آفساید نبود بازیکن اون طرف تر چسبیده بود ب تیر بعد از بازیکن جلو خط گرفتن با بلژیکم آفساید نبود اون طرف تر دست بازیکن دومتر از باسن طارمی جلوتر بعد بعد با بازیکن بغل طارمی خط گرفتن اگه حقمون نمیخوردن صدر بودیم لعنت ب داوری لنت ب فیفا
دروازهبان از دروازه اومده بیرون و رفته جلو. اما یک مدافع رفته تو عمق و وایساده روی خط دروازه.
الان اون مدافعی که رو خط دروازه است، میشه نفر اول.
حالا قانون میگرده دنبال نفر دوم (که میتونه دروازهبان باشه یا یه مدافع دیگه). خط آفساید روی اون نفر دوم کشیده میشه. اگر مهاجم از نفر دوم جلوتر باشه، حتی با اینکه هنوز یک مدافع (نفر اول) نزدیک دروازه هست، باز هم آفساید اعلام میشه؛ چون طبق قانون، برای پر شدن آفساید حضور دو نفر الزامیه، نه یک نفر.
الان اون مدافعی که رو خط دروازه است، میشه نفر اول.
حالا قانون میگرده دنبال نفر دوم (که میتونه دروازهبان باشه یا یه مدافع دیگه). خط آفساید روی اون نفر دوم کشیده میشه. اگر مهاجم از نفر دوم جلوتر باشه، حتی با اینکه هنوز یک مدافع (نفر اول) نزدیک دروازه هست، باز هم آفساید اعلام میشه؛ چون طبق قانون، برای پر شدن آفساید حضور دو نفر الزامیه، نه یک نفر.
در لحظه ای که اینا میگن آفسایده پاسی داده نمیشه بلکه تو به دروازه بان میخوره و اونموقع جلوی پای شجاع میوفته بعد گل به ثمر میرسه و گل کاملا درسته
من قبلا ویدئوهایی دیدم که در وی آر داور را فریب میدادند این اصلا آفساید نبود فاصله با چشم هم تو دوربین اصلی خیلی بود ولی در ویدیو چک متفاوت بود ایران باید روی دوربینهای دیگه علیه فیفا شکایت ارائه کنه من بودم ساکت نمیشدم ناحق بود. بچه ها ایران زحمت کشیدند.حقشون از بین نباید میرفت ویدیو چک بدون شک جعلی بود.