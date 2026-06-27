ادعای تهدید به استعفا در صورت عدم توافق ایران و آمریکا!

محمد منان رئیسی؛ نماینده قم در مجلس شورای اسلامی و رئیس ستاد انتخاباتی سعید جلیلی در قم در تجمعات شبانه ادعا کرد: «شماها از پشت‌پرده خبر ندارید ولی من خبر دارم. یه شخصیت خیلی مهم تو جلسات به فرمانده‌های نظامی گفته بود اگه با آمریکا توافق نکنید؛ من استعفا میدم و میرم. فرمانده‌ها هم سر یه دوراهی سخت گیر کرده بودن و اگه با نظر اون شخص مخالفت میکردن ممکن بود اون کنار بکشه و کشور وارد یه خلأ سیاسی بشه. آخرش هم بین بد و بدتر تصمیم گرفتن همون گزینه بد (توافق و آتش بس) رو انتخاب کنن.» اظهارات منان رئیس را با این توضیح می‌شنوید که پیش از این ادعای مشابهی از سوی ابوالقاسم طالبی کارگردان همین طیف با صراحت بیشتری مطرح شده بود و طالبی این تهدید را به پزشکیان منتسب کرده بود.