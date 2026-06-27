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تعداد بازدید : 1344
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کد خبر:۱۳۸۱۶۳۴
کد خبر:۱۳۸۱۶۳۴
9288 بازدید
نظرات: ۱۶
نبض خبر

ادعای تهدید به استعفا در صورت عدم توافق ایران و آمریکا!

محمد منان رئیسی؛ نماینده قم در مجلس شورای اسلامی و رئیس ستاد انتخاباتی سعید جلیلی در قم در تجمعات شبانه ادعا کرد: «شماها از پشت‌پرده خبر ندارید ولی من خبر دارم. یه شخصیت خیلی مهم تو جلسات به فرمانده‌های نظامی گفته بود اگه با آمریکا توافق نکنید؛ من استعفا میدم و میرم. فرمانده‌ها هم سر یه دوراهی سخت گیر کرده بودن و اگه با نظر اون شخص مخالفت میکردن ممکن بود اون کنار بکشه و کشور وارد یه خلأ سیاسی بشه. آخرش هم بین بد و بدتر تصمیم گرفتن همون گزینه بد (توافق و آتش بس) رو انتخاب کنن.» اظهارات منان رئیس را با این توضیح می‌شنوید که پیش از این ادعای مشابهی از سوی ابوالقاسم طالبی کارگردان همین طیف با صراحت بیشتری مطرح شده بود و طالبی این تهدید را به پزشکیان منتسب کرده بود.
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نبض خبر مذاکرات ایران و آمریکا توافق ایران و آمریکا ویدیو محمد منان رئیسی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۹
در انتظار بررسی: ۲۴
انتشار یافته: ۱۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
2
55
پاسخ
منظور پزشکیان است دیگه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
19
86
پاسخ
دروغ و تهمت دیگر رنگی نداره خدا آخر و عاقبت همه ختم به خیر بکنه
بالاخره آخرتی هم هست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
اگه آخرتی هست شما الان از کجا فهمیدی دروغ و تهمته ؟!!!!!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
شما از کجا فهمیدی دروغ و تهمت نیست؟! بیانیه حمایت سپاه از دولت ، چهره خوارج را به وضوح نشان می‌دهد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
31
15
پاسخ
فاجعه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
آری دروغ‌گویی واقعا فاجعه است!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
سند فاجعه کو؟
کوروش فرهودیان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
17
92
پاسخ
خوارج هم اینجوری لشگر علی ع را فلج و زمین گیر کردند کسی که به رییس جمهور توهین میکنه به ملت توهین میکنه تا اصلاح نشود ما دیگر نیستیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
10
44
پاسخ
اینا همش حرفه، تو کشور تا دلتون بخواهد آدم سیاسی داریم. اگر ذره ای امید بود به جای استعفا بر کنارش میکردند و کارشون را اونجوری که مصلحت است پیش میبردند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
6
42
پاسخ
منان خودت شنیدی؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
10
59
پاسخ
وقت خودتان و مردم را با شلوغ کاری تلف نکنید چون نتیجه ای نخواهید گرفت. فرماندهان نظامی ما هم بچه نیستند که با تهدید بترسند. نظر آنها همین بوده که در این مقطع آتش بس بهتر از ادامه جنگ است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
10
44
پاسخ
اگر جلوی این خوارج زودتر و بدون ملاحظه گرفته نشه یه جنگ نهروان راه خواهند انداخت!
نوری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
32
11
پاسخ
شایعات قبلی وشواهدپس ازآن حکایت ازچنین مطلبی دارد.اگر واقعیت ندارد آقای دکتر زودتر تکذیب کند تا جامعه دچارتزلزل برداشت نشود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
13
47
پاسخ
سوزش باخت در انتخابات ریاست جمهوری ، هنوز ادامه دارد!
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