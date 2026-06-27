نبض خبر
ادعای تهدید به استعفا در صورت عدم توافق ایران و آمریکا!
محمد منان رئیسی؛ نماینده قم در مجلس شورای اسلامی و رئیس ستاد انتخاباتی سعید جلیلی در قم در تجمعات شبانه ادعا کرد: «شماها از پشتپرده خبر ندارید ولی من خبر دارم. یه شخصیت خیلی مهم تو جلسات به فرماندههای نظامی گفته بود اگه با آمریکا توافق نکنید؛ من استعفا میدم و میرم. فرماندهها هم سر یه دوراهی سخت گیر کرده بودن و اگه با نظر اون شخص مخالفت میکردن ممکن بود اون کنار بکشه و کشور وارد یه خلأ سیاسی بشه. آخرش هم بین بد و بدتر تصمیم گرفتن همون گزینه بد (توافق و آتش بس) رو انتخاب کنن.» اظهارات منان رئیس را با این توضیح میشنوید که پیش از این ادعای مشابهی از سوی ابوالقاسم طالبی کارگردان همین طیف با صراحت بیشتری مطرح شده بود و طالبی این تهدید را به پزشکیان منتسب کرده بود.
گزارش خطا
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دروغ و تهمت دیگر رنگی نداره خدا آخر و عاقبت همه ختم به خیر بکنه
بالاخره آخرتی هم هست
بالاخره آخرتی هم هست
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۹:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
ناشناس| |
۱۰:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
فاجعه
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۹:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
ناشناس| |
۰۹:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
خوارج هم اینجوری لشگر علی ع را فلج و زمین گیر کردند کسی که به رییس جمهور توهین میکنه به ملت توهین میکنه تا اصلاح نشود ما دیگر نیستیم
اینا همش حرفه، تو کشور تا دلتون بخواهد آدم سیاسی داریم. اگر ذره ای امید بود به جای استعفا بر کنارش میکردند و کارشون را اونجوری که مصلحت است پیش میبردند.
وقت خودتان و مردم را با شلوغ کاری تلف نکنید چون نتیجه ای نخواهید گرفت. فرماندهان نظامی ما هم بچه نیستند که با تهدید بترسند. نظر آنها همین بوده که در این مقطع آتش بس بهتر از ادامه جنگ است.
اگر جلوی این خوارج زودتر و بدون ملاحظه گرفته نشه یه جنگ نهروان راه خواهند انداخت!
شایعات قبلی وشواهدپس ازآن حکایت ازچنین مطلبی دارد.اگر واقعیت ندارد آقای دکتر زودتر تکذیب کند تا جامعه دچارتزلزل برداشت نشود.