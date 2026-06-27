رضاییان با گلی که مقابل مصر به ثمر رساند از مهدی طارمی عبور کرد و عنوان بهترین گلزن تاریخ ایران در جام‌های جهانی را به خود اختصاص داد.

تنها بازیکن ایرانی که توانسته در دو جام جهانی گلزنی کند و حالا تعداد گل‌هایش را در تاریخ جام جهانی به عدد ۳ رسانده، حالا رامین رضاییان است که هر دو رکورد را به تنهایی یدک می‌کشد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، رامین رضاییان که در بازی با نیوزلند گل اول تیم ایران را به ثمر رساند و به اولین بازیکن تاریخ تیم ملی تبدیل شد که در دو جام جهانی گلزنی کرده، در دیدار مقابل مصر هم آمار دیگری را از آن خود کرد.

مهدی طارمی در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر در شکست ۶ بر ۲ ایران مقابل انگلستان، هر دو گل تیم ملی را به ثمر رساند و تبدیل به تنها بازیکن ایرانی شد که در جام جهانی دو گل زده است. با این حال رامین رضاییان پس از گلزنی مقابل ولز در جام جهانی ۲۰۲۲، در این جام هم موفق شد دروازه نیوزلند را باز کند تا علاوه بر قرار گرفتن کنار طارمی در تعداد گل، تنها بازیکنی باشد که در دو دوره جام جهانی موفق به گلزنی شده است.

رضاییان در دیدار ایران مقابل مصر در دقیقه ۱۴ موفق به گلزنی شد تا تعداد گل‌هایش را به عدد ۳ برساند و تبدیل به بهترین گلزن تاریخ ایران در جام‌های جهانی شود.

ایرج دانایی‌فر و حسن روشن در جام جهانی ۱۹۷۸ آرژانتین، حمید استیلی و مهدی مهدوی‌کیا در جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه، یحیی گل‌محمدی و سهراب بختیاری‌زاده در جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان، رضا قوچان‌نژاد در جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل، کریم انصاری‌فرد در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه و مهدی طارمی (۲ بار)، رامین رضاییان و روزبه چشمی در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر گلزنان تیم ملی ایران در ادوار جام جهانی بوده‌اند.