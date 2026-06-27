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جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا؛

صعود تاریخی کیپ‌ورد و صدرنشینی اسپانیا/ اروگوئه و عربستان حذف شدند

اسپانیا با شکست اروگوئه، زمینه‌ساز صعود کیپ‌ورد شد تا یکی از شگفتی‌های جام با حذف قهرمان سابق جهان و صعود تیم تازه‌وارد آفریقایی رقم بخورد.
کد خبر: ۱۳۸۱۶۱۸
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صعود تاریخی کیپ‌ورد و صدرنشینی اسپانیا/ اروگوئه و عربستان حذف شدند

تیم‌های ملی اسپانیا و کیپ‌ورد با پایان رقابت‌های گروه H جام جهانی ۲۰۲۶، جواز حضور در مرحله حذفی را به دست آوردند؛ در حالی که عربستان سعودی و اروگوئه خیلی زود با این رقابت‌ها وداع کردند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دور سوم مرحله گروهی رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ در گروه H بامداد امروز (شنبه) با برگزاری همزمان دو مسابقه به پایان رسید؛ جایی که اسپانیا با برتری برابر اروگوئه صدرنشینی خود را تثبیت کرد و کیپ‌ورد نیز با تساوی مقابل عربستان، به عنوان تیم دوم راهی مرحله حذفی شد.

اسپانیا در ورزشگاه آکرون گوادالاخارا با تک‌گل الکس بائنا در دقیقه ۴۲، اروگوئه را یک بر صفر شکست داد و با ۷ امتیاز مقتدرانه در صدر جدول ایستاد. اروگوئه نیز که برای صعود به پیروزی نیاز داشت، نتوانست از فرصت‌های خود استفاده کند و در واپسین لحظات مسابقه نیز با اخراج آگوستین کانوبیو در دقیقه ۵+۹۰، بازی را ۱۰ نفره به پایان رساند تا با ۲ امتیاز از دور رقابت‌ها کنار برود.

صعود تاریخی کیپ‌ورد و صدرنشینی اسپانیا/ اروگوئه و عربستان حذف شدند

در دیگر دیدار همزمان، عربستان سعودی و کیپ‌ورد در ورزشگاه ان‌آرجی هیوستون به تساوی بدون گل رضایت دادند؛ نتیجه‌ای که باتوجه به شکست اروگوئه، برای نماینده آفریقا کافی بود تا با ۳ امتیاز، رتبه دوم گروه را حفظ کرده و صعودی تاریخی به مرحله حذفی داشته باشد. عربستان نیز با ۲ امتیاز در قعر جدول قرار گرفت و از جام جهانی حذف شد.

با این نتایج، اسپانیا با ۷ امتیاز به عنوان تیم نخست و کیپ‌ورد با ۳ امتیاز به عنوان تیم دوم از گروه H راهی مرحله یک‌شانزدهم نهایی شدند و پرونده حضور اروگوئه و عربستان در جام جهانی ۲۰۲۶ بسته شد.

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