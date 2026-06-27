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محسن فتحی:

تهدید به تجمع مقابل مجلس دشمن شادکن است / این رفتار‌ها به مجلس ششم شباهت دارد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: تهدید به تجمع مقابل مجلس مشابه روش برخی نمایندگان مجلس ششم است.
کد خبر: ۱۳۸۱۶۱۴
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10796 بازدید
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۴۴

تهدید به تجمع مقابل مجلس دشمن شادکن است / این رفتار‌ها به عملکرد برخی نمایندگان مجلس ششم شبهات دارد

به گزارش تابناک، محسن فتحی نماینده مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی، در واکنش به تهدید تعدادی از نمایندگان درباره تجمع مقابل مجلس در مخالفت با تصمیم نهادهای ذی صلاح پیرامون برگزار نشدن صحن علنی اظهار کرد: در قبال برگزار نشدن صحن علنی، دغدغه اکثر نمایندگان که مثل بنده به دنبال برگزاری صحن علنی هستند را درک می‌کنم. اما روش حدود ۵۰ نفر که با صدور بیانیه تجمع به دنبال فشار بر نهادهای ذیصلاح هستند را به ضرر نظام، خلاف مصلحت کشور، دشمن شادکن و مغایر با منش رهبر شهید و رهبر انقلاب می‌دانم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: من این روش را مناسب نمایندگان انقلابی نمی‌دانم لذا نه آن متن را امضا کردم و نه این اقدامات را در مسیر صواب میدانم چرا که مشابه این رفتارها را فقط می‌توان در عملکرد برخی نمایندگان مجلس ششم دید.

تهدید به تجمع مقابل مجلس دشمن شادکن است / این رفتار‌ها به عملکرد برخی نمایندگان مجلس ششم شبهات دارد

فتحی تاکید کرد: من هم مانند برخی دیگر از نمایندگان پیگیر برگزاری جلسات علنی مجلس هستم و از جزئیات نامه‌نگاری و پیگیری چند باره ریاست مجلس برای آماده سازی مقدمات برگزاری صحن مطلع و از ایشان سپاسگزارم اما یقین دارم با عقلانیت و درک شرایط خاص کشور نباید با رفتار احساسی وحدت مردم را درخیابان خدشه‌دار کرد.

نماینده سنندج در پایان گفت: اکثریت نمایندگان مخالف چنین اقداماتی هستند و بنده هم معتقدم راه حل مشکلات کشور، عقلانیت و اعتماد به یکدیگر است.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۴۴
مهران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
6
69
پاسخ
خیلی خوش گذشته ، همه کشور فعالند و سر کار مشغول هستند ، اصلا براتون مهم نیست وظیفه ای ، کاری . بالاخره اگر نیت کردید برگردید مردم هم مطلع کنید.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
نبودنشون بهتر از بودنشونه. برگردن هم کارشون بستن اینترنت و حجاب و ... است. . اینا برای باز کردن قفل ها نمیان. کارشون بستنه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
مساله این است که اگر الان در این موقعیت نمایندگان مجلس به مرخصی اجباری بروند برای منافع ملت بهتر و ارزشمندتر است !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
انشا الله نمایندگان پس از بازگشایی مجلس استیضاح میدری را در دستور کار قرار دهند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
بنابر رای آیت الله مصباح یزدی نبود مجلس بهتره
ناشناس
| United States of America |
۱۷:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
چرا خوش نگذره ؟!؟

حقوق عالی براه ؟

هر جا هم میرن که همه قربون صدقه‌اشون میرن.

عالی ، عالی

ما چی؟ ما داغون، بدبخت، بیچاره، گرسنه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
هر چه بسته تر باشد بیشتر بنفع مردم وکشور است !
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
اگر نمی توانید حجاب را کنترل کنید تمامی کافی شاپ ها را پلمب و جریمه سنگین کنید
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
6
60
پاسخ
خلاف قانون اساسی عمل کردن دشمن شاد کن نیست؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
شاید خود تعطیل کردن مجلس هم دشمن شاد کن باشد .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
اشوب درست کردن دشمن شاد کن تر است
بازنشسته
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
تو امثالم اصلأ سواد قانون اساسی دارید؟
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۱۳:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
25
51
پاسخ
اینکه فقط 50 نفر بیانبه تجمع مجلس را امضا کرده اند به خاطر این هست که تماینده واقعی مردم هستند و ترسی از عواقب آن ندارند . آن 200 و خورده ای نفر نماینده دیگر که امضا نکرده اند هم دو حالت دارد : یا از ترس رد صلاحیت در دوره بعدی این کار رو نکردند و یا اینکه خودشان هم می دانند بودن و نبودنشان فرقی در کار مجلس ایجاد نمیکند و بهتر هست زیر باد کولر بنشینند و لذت ببرند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
اون ۵۰ نفر ، روی هم ، تعداد رایشان چقدر هست که شده اند نماینده واقعی مردم ؟؟
بازنشسته
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
بطور کلی بودن و یا نبودن کل اینها برای کشور سودی ندارد.
امیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
15
45
پاسخ
تعطیل کردن مجلس چی دشمن شاد کن نیست
عرفان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
5
44
پاسخ
چهار ماه است که مجلس تعطیل است و نمایندگان دنبال گشت و گذار، پول ملت را می خورند برای کاری که انجام نمی دهند ، این دشمن شاد کن نیست؟!
مگر نمایندگان تافته جدا بافته این مردم هستند که ملت سختی بکشند و آنها در سایه امن و راحت بنشینند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
4
26
پاسخ
بازش کنید بزارید برن.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
5
38
پاسخ
عجب حرفی ؟!
تعطیلی مجلسی که باید راس امور میبود دشمن شاد کن نیست !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
0
44
پاسخ
قطعا اگر حقوق ها قطغ میشد در زمان تعطیلی همه شون بر میگشتند
حجت
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
4
39
پاسخ
چرا باید در همچين شرایطی که اینهمه مشکلات درست شده برا مردم مجلس که چکیده ملت است باید به خواب زمستانی رفته باشد چه کسی بر اجرای قوانین نظارت کند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
چکیده ؟چند تا رای دارند ؟
بازنشسته
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
کدام مجلس؟
مرغ سحر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
7
39
پاسخ
باز و بسته بودن مجلس هیچ دردی از مردم دوا نمیکنه.
اگه برامردم آب توش نباشه واسه مجلسیان نون مفت توش هست
خونه نشستن و حقوق مفت میگیرن.هرچند بقول سعدی;
همی خواب نیمروزشان به، ز بیداری.
پاسخ ها
بازنشسته
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
احسنت که گل گفتی.
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