عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: تهدید به تجمع مقابل مجلس مشابه روش برخی نمایندگان مجلس ششم است.

تهدید به تجمع مقابل مجلس دشمن شادکن است / این رفتار‌ها به مجلس ششم شباهت دارد

به گزارش تابناک، محسن فتحی نماینده مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی، در واکنش به تهدید تعدادی از نمایندگان درباره تجمع مقابل مجلس در مخالفت با تصمیم نهادهای ذی صلاح پیرامون برگزار نشدن صحن علنی اظهار کرد: در قبال برگزار نشدن صحن علنی، دغدغه اکثر نمایندگان که مثل بنده به دنبال برگزاری صحن علنی هستند را درک می‌کنم. اما روش حدود ۵۰ نفر که با صدور بیانیه تجمع به دنبال فشار بر نهادهای ذیصلاح هستند را به ضرر نظام، خلاف مصلحت کشور، دشمن شادکن و مغایر با منش رهبر شهید و رهبر انقلاب می‌دانم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: من این روش را مناسب نمایندگان انقلابی نمی‌دانم لذا نه آن متن را امضا کردم و نه این اقدامات را در مسیر صواب میدانم چرا که مشابه این رفتارها را فقط می‌توان در عملکرد برخی نمایندگان مجلس ششم دید.

فتحی تاکید کرد: من هم مانند برخی دیگر از نمایندگان پیگیر برگزاری جلسات علنی مجلس هستم و از جزئیات نامه‌نگاری و پیگیری چند باره ریاست مجلس برای آماده سازی مقدمات برگزاری صحن مطلع و از ایشان سپاسگزارم اما یقین دارم با عقلانیت و درک شرایط خاص کشور نباید با رفتار احساسی وحدت مردم را درخیابان خدشه‌دار کرد.

نماینده سنندج در پایان گفت: اکثریت نمایندگان مخالف چنین اقداماتی هستند و بنده هم معتقدم راه حل مشکلات کشور، عقلانیت و اعتماد به یکدیگر است.