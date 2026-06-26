نبض خبر
مردم میگویند نظام جمهوری اسلامیرا میخواهیم، ولی...
سردار اسماعیل احمدی مقدم رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی گفت: «مهمترین مسئله تقویت جبهه داخلی است. بزرگترین سیگنال برای جنگ بیثباتی در داخل و کاهش سرمایه اجتماعی بود که برای ما مشکل درست کرد. طبق نظرسنجیها الان هفتاد درصد مردم میگویند نظام جمهوری اسلامیرا میخواهیم، ولی باید در درونش اصلاحاتی صورت بگیرد. حتی اگر انتقاد واردی هم داریم در تربیونها مطرح نشود؛ به دشمن سیگنال ندهیم.» اظهارات احمدی مقدم را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
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برچسبها:نبض خبر اسماعیل احمدی مقدم ویدیو اصلاحات جنگ رمضان مردم حکمرانی بد
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صد البته جمهوری اسلامی ایران انتخاب ما هست و ازش دفاع می کنیم
ما مخالف برانداز سطلی و طیف های دیگه هستیم و مقابل شون خواهیم ایستاد
انتقاداتی هم وجود داره به ویژه به دولت و سیاست های اقتصادی و میدونیم حتما راهی برای برون رفت از این شرایط وجود داره
ما مخالف برانداز سطلی و طیف های دیگه هستیم و مقابل شون خواهیم ایستاد
انتقاداتی هم وجود داره به ویژه به دولت و سیاست های اقتصادی و میدونیم حتما راهی برای برون رفت از این شرایط وجود داره
معلومه که موافق جمهوری اسلامی هستیم و قطعا ازش دفاع هم می کنی
انتقادات به سیاست های اقتصادی دولت و دولتمردان هست
چون میدونیم راه هست برای خلاصی از شرایط
اگه بخان و کمتر بهانه بگیرند
انتقادات به سیاست های اقتصادی دولت و دولتمردان هست
چون میدونیم راه هست برای خلاصی از شرایط
اگه بخان و کمتر بهانه بگیرند