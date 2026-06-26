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کد خبر:۱۳۸۱۶۱۱
کد خبر:۱۳۸۱۶۱۱
3973 بازدید
نظرات: ۵
نبض خبر

مردم می‌گویند نظام جمهوری اسلامی‌را می‌خواهیم، ولی...

سردار اسماعیل احمدی مقدم رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی گفت: «مهمترین مسئله تقویت جبهه داخلی است. بزرگ‌ترین سیگنال برای جنگ بی‌ثباتی در داخل و کاهش سرمایه اجتماعی بود که برای ما مشکل درست کرد. طبق نظرسنجی‌ها الان هفتاد درصد مردم می‌گویند نظام جمهوری اسلامی‌را می‌خواهیم، ولی باید در درونش اصلاحاتی صورت بگیرد. حتی اگر انتقاد واردی هم داریم در تربیون‌ها مطرح نشود؛ به دشمن سیگنال ندهیم.» اظهارات احمدی مقدم را می‌بینید و می‌شنوید.
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نبض خبر اسماعیل احمدی مقدم ویدیو اصلاحات جنگ رمضان مردم حکمرانی بد
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۸
در انتظار بررسی: ۱۱
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
103
15
پاسخ
ولی نداره با همه وجود عاشق این نظام مقدسیم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
87
13
پاسخ
صد البته جمهوری اسلامی ایران انتخاب ما هست و ازش دفاع می کنیم
ما مخالف برانداز سطلی و طیف های دیگه هستیم و مقابل شون خواهیم ایستاد
انتقاداتی هم وجود داره به ویژه به دولت و سیاست های اقتصادی و میدونیم حتما راهی برای برون رفت از این شرایط وجود داره
ایران دخت
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
87
8
پاسخ
معلومه که موافق جمهوری اسلامی هستیم و قطعا ازش دفاع هم می کنی
انتقادات به سیاست های اقتصادی دولت و دولتمردان هست
چون میدونیم راه هست برای خلاصی از شرایط
اگه بخان و کمتر بهانه بگیرند
محمد‌فقیه‌نوری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
5
79
پاسخ
باید اصلاح بشه اونم شدید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
9
36
پاسخ
بعد از 1401 اگر اصلاح شده بود این بساط پیش نمیومد
اصلاح کنید قبل از اینکه دوباره دیر بشه
بشینید با مردم حرف بزنید ببنید چی می خوان
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