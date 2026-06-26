سردار اسماعیل احمدی مقدم رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی گفت: «مهمترین مسئله تقویت جبهه داخلی است. بزرگ‌ترین سیگنال برای جنگ بی‌ثباتی در داخل و کاهش سرمایه اجتماعی بود که برای ما مشکل درست کرد. طبق نظرسنجی‌ها الان هفتاد درصد مردم می‌گویند نظام جمهوری اسلامی‌را می‌خواهیم، ولی باید در درونش اصلاحاتی صورت بگیرد. حتی اگر انتقاد واردی هم داریم در تربیون‌ها مطرح نشود؛ به دشمن سیگنال ندهیم.» اظهارات احمدی مقدم را می‌بینید و می‌شنوید.