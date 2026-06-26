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کد خبر:۱۳۸۱۶۱۰
کد خبر:۱۳۸۱۶۱۰
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سوت

پاسخ صریح قلعه نویی به شیطنت‌های غیر اخلاقی فیفا

امیر قلعه‌نویی در نشست خبری قبل از بازی تیم ملی ایران و مصر با صراحت درباره حواشی خاص فیفا برای ایران و مصر گفت: «تمام فکر و ذکر ما این است که به فوتبال و زیبایی‌های آن فکر کنیم. به مردم کشور و موفقیت تیم ملی فکر می‌کنیم و به چیزی جز این مسائل توجه نداریم. زمانی که مسابقه آغاز شود، تمام تمرکز ما روی زمین مسابقه خواهد بود و با اتفاقات بیرون از زمین کاری نداریم. بازی‌ها دشوار هستند و فکر نمی‌کنم تمرکزی برای مسائل خارج از زمین باقی بماند. آمده‌ایم نماینده ملت ایران باشیم و به چیزی جز این فکر نمی‌کنیم.»
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