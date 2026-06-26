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کد خبر:۱۳۸۱۶۰۹
کد خبر:۱۳۸۱۶۰۹
2942 بازدید
نظرات: ۱
نبض خبر

اعلام برنامه از سرگیری روابط ایران و کانادا + زیرنویس

مارک کارنی نخست وزیر کانادا برای از سرگیری روابط ایران و کانادا و بازگشایی سفارتخانه چراغ سبز نشان داد. کارنی گفت: «تعامل به معنای تأیید نیست. داشتن سفارت و ارائه خدمات کنسولی در یک کشور، به این معنا نیست که ما سیاست‌های آن کشور را تأیید می‌کنیم. داشتن سفارت به معنای داشتن روابط دیپلماتیک است. هنوز تصمیمی گرفته نشده، اما این وضعیت باید تغییر کند.» روابط ایران و کانادا یک بار در سال 1359 قطع شد و در سال 1369 روابط از سر گرفته شد. این روابط برای دومین بار در سال 1391 قطع شد و حالا پس از 14 سال کانادایی‌ها دنبال بازگشایی سفارت‌شان در خیابان شهید سرافراز (کوه نور) تهران هستند. اظهارات کامل مارک کارنی را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر روابط ایران و کانادا ویدیو ایران و کانادا از سرگیری روابط مارک کارنی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
5
5
پاسخ
ایران باید با همه کشورها روابط داشته باشد
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