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کد خبر: ۱۳۸۱۶۰۶
بازدید: ۱۳۲۶

عکس: دیدار تیم های ملی فرانسه و نروژ

هت‌تریک دمبله در نیمه نخست، فرانسه را با پیروزی ۴ بر ۱ برابر نروژ همراه کرد

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برچسب‌ها:
عکس ورزشی جام جهانی فرانسه نروژ
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.