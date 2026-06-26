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پیام پرویز پرستویی به مزدک میرزایی

اگر رئیس شبکه‌تان هم مثل شما فکر می‌کند، برای شما و شبکه‌تان بسیار بسیار متاسفم و این کار شما بسیار کار غیر حرفه‌ای است...
کد خبر: ۱۳۸۱۵۹۴
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118264 بازدید
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۸۶

پیام پرویز پرستویی به مزدک میرزایی

به گزارش تابناک، پرویز پرستویی در صفحه خود در فضای مجازی خطاب به مزدک میرزایی نوشت: شما که تیم ایران را تیم جمهوری اسلامی می‌دانید، چرا اصلا راجع به این تیم در برنامه‌تان می‌پردازید؟ 

و اگر می‌پردازید چرا پرچمش را تغییر می‌دهید؟! 

اگر رئیس شبکه‌تان هم مثل شما فکر می‌کند، برای شما و شبکه‌تان بسیار بسیار متاسفم و این کار شما بسیار کار غیر حرفه‌ای است...

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پرویز پرستویی تیم‌ملی فوتبال ایران جام جهانی ایران اینترنشنال مزدک میرزایی گزارشگر ورزشی اپوزیسیون جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۵
در انتظار بررسی: ۱۴
انتشار یافته: ۸۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۵
139
298
پاسخ
مزدک دوزاری
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
حیف دوزاری
وطن فروش
حامد الوفی
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
حرفات حق بود غیر از احترام برای میرزایی
جان فدای وطن
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
مزدک دوزاری
توی جمهوری اسلامی آدم شدی و نون این نظامو خودی تا معروف شدی
حالا واسه کیا دم تکون میدی ؟،!!؟؟!!؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۵
270
278
پاسخ
شما مگه ماهواره داری؟شما برنامه ایشون نگاه نکن.
پاسخ ها
عزیز الله فرج
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۲:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
لایک
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۵
144
306
پاسخ
صحبت درستی هست احسنت
ناشناس
|
United States of America
|
۰۰:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
146
313
پاسخ
درود بر پرویز پرستویی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
51
91
پاسخ
عین بچه ها
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
100
260
پاسخ
خطاب به مزدک،میان دشمن و وطن ننگ/مرگ بر آنکه شک کند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
101
240
پاسخ
مزدوری و بی شرفی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
24
56
پاسخ
خخخ
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
118
284
پاسخ
نباید برای وطن فروشان رذل و پست از کلمه آقا استفاده کرد
سلام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
99
241
پاسخ
دمت گرم
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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