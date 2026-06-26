پیام پرویز پرستویی به مزدک میرزایی

اگر رئیس شبکه‌تان هم مثل شما فکر می‌کند، برای شما و شبکه‌تان بسیار بسیار متاسفم و این کار شما بسیار کار غیر حرفه‌ای است...

به گزارش تابناک، پرویز پرستویی در صفحه خود در فضای مجازی خطاب به مزدک میرزایی نوشت: شما که تیم ایران را تیم جمهوری اسلامی می‌دانید، چرا اصلا راجع به این تیم در برنامه‌تان می‌پردازید؟

و اگر می‌پردازید چرا پرچمش را تغییر می‌دهید؟!

اگر رئیس شبکه‌تان هم مثل شما فکر می‌کند، برای شما و شبکه‌تان بسیار بسیار متاسفم و این کار شما بسیار کار غیر حرفه‌ای است...