پیام پرویز پرستویی به مزدک میرزایی
اگر رئیس شبکهتان هم مثل شما فکر میکند، برای شما و شبکهتان بسیار بسیار متاسفم و این کار شما بسیار کار غیر حرفهای است...
کد خبر: ۱۳۸۱۵۹۴| |
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به گزارش تابناک، پرویز پرستویی در صفحه خود در فضای مجازی خطاب به مزدک میرزایی نوشت: شما که تیم ایران را تیم جمهوری اسلامی میدانید، چرا اصلا راجع به این تیم در برنامهتان میپردازید؟
و اگر میپردازید چرا پرچمش را تغییر میدهید؟!
اگر رئیس شبکهتان هم مثل شما فکر میکند، برای شما و شبکهتان بسیار بسیار متاسفم و این کار شما بسیار کار غیر حرفهای است...
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۲۵
در انتظار بررسی: ۱۴
انتشار یافته: ۸۶
مزدک دوزاری
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۷:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
وطن فروش
حامد الوفی| |
۰۹:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
جان فدای وطن| |
۱۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
توی جمهوری اسلامی آدم شدی و نون این نظامو خودی تا معروف شدی
حالا واسه کیا دم تکون میدی ؟،!!؟؟!!؟؟
شما مگه ماهواره داری؟شما برنامه ایشون نگاه نکن.
پاسخ ها
عزیز الله فرج| |
۰۲:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷