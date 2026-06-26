رهبر انقلاب پیام تسلیت صادر کردند

به دنبال درگذشت حجت الاسلام رضا مطلبی امام جماعت مسجد ابوذر و عضو حزب جمهوری اسلامی، رهبر انقلاب پیام تسلیت صادر کرد.

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر انقلاب، مشروح پیام تسلیت آیت الله سید مجتبی خامنه ای که ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ صادر شده بود، امشب - پنجم تیر ماه - در چهل و پنجمین سالروز ترور نافرجام رهبر شهید به این شرح در مسجد ابوذر قرائت شد:

«انالله و انا الیه راجعون، درگذشت حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ رضا مطلبی روحانی مبارز حوزه علمیه مروی و امام جماعت فعال و انقلابی مسجد جامع ابوذر تهران و رفیق شهدای مظلوم ترور در حزب جمهوری اسلامی ایران ثلمه ای برای جامعه مومنین فقدان آن فقید سعید را به خانواده گرانقدر و دوستداران آن مرحوم تسلیت گفته و از پیشگاه خداوند جل و اعلا علو درجات و تسللی خاطر بازماندگان را خواستارم.»

سید مجتبی حسینی خامنه‌ای