ذوق زدگی نتانیاهو از امتیازات توافق برای رژیم صهیونی

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، مارکو روبیو، وزیر خارجه دولت تروریست آمریکا اعلام کرد که اسرائیل و (دولت غربگرای) لبنان پس از مذاکرات در شهر واشنگتن به توافق اولیه دست یافتند.

او گفت: با کمال خرسندی اعلام می‌کنم که توافقی بین اسرائیل و لبنان به دست آمده است. کارهای زیادی هنوز باقی مانده است

این اظهارات نتانیاهو بیانگر امتیازات بزرگی است که دولت نواف سلام به اشغالگران صهیونیست داده است، در حالی که بخشهایی از خاک لبنان همچنان در اشغال رژیم متجاوز صهیونیستی بوده و این رژیم همچنان به تجاوزات خود ادامه می دهد و بر ادامه اشغالگری اصرار می ورزد.