نبض خبر
تصاویر لحظات فرو ریختن برجها در ونزوئلا
تصاویر لحظات فرو ریختن برجها در ونزوئلا بر اثر زلزلههای اخیر را میبینید؛ تصاویری که نشان میدهد بخشی از تلفات سنگین این زلزله به ساخت و ساز غیراصولی و غیراستاندارد بازمیگردد.
گزارش خطا
پسندها:
۰
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۸
جنگ میکردن انقدر خسارت نمیدیدن
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۷:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
هشدار برای مسولین و شهرداری که به اهن ریزی و استحکام خونه ها توجه ندارن و مسایل فرعی توچه دارن اصل استحکام در برابر زلزله هستش مثلا انباری در حیاط به خونه نوساز نمیدن اخه چرا؟؟
ایران اونجا خونه زیاد ساخت، البته سود خوبی هم کرد
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۷:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
ناشناس| |
۰۷:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
ناشناس| |
۰۸:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
از زلزله ونزوئلا هم نهایت استفاده را می برد