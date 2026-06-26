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تعداد بازدید : 10210
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کد خبر:۱۳۸۱۵۸۹
کد خبر:۱۳۸۱۵۸۹
13800 بازدید
نظرات: ۸
نبض خبر

تصاویر لحظات فرو ریختن برج‌ها در ونزوئلا

تصاویر لحظات فرو ریختن برج‌ها در ونزوئلا بر اثر زلزله‌های اخیر را می‌بینید؛ تصاویری که نشان می‌دهد بخشی از تلفات سنگین این زلزله به ساخت و ساز غیراصولی و غیراستاندارد بازمی‌گردد.
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برچسب‌ها:
نبض خبر زلزله ونزوئلا زمین لرزه ویدیو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۵
8
14
پاسخ
جنگ میکردن انقدر خسارت نمیدیدن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
جنگ دوست داری ...نه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۵
0
16
پاسخ
هشدار برای مسولین و شهرداری که به اهن ریزی و استحکام خونه ها توجه ندارن و مسایل فرعی توچه دارن اصل استحکام در برابر زلزله هستش مثلا انباری در حیاط به خونه نوساز نمیدن اخه چرا؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
6
14
پاسخ
شبیه مسکن مهر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
9
14
پاسخ
ایران اونجا خونه زیاد ساخت، البته سود خوبی هم کرد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
کار که معلومه ایرانیه.سود رو نمیدونم...
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
خود تحقیریها بس کنید کشورهای دیگه هم زلزله ، سیل ، توفان اومده خسارت زده اینها حوادث طبیعی هست حالا بنا به دلایلی حادث میشه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
خود تحقیر
از زلزله ونزوئلا هم نهایت استفاده را می برد
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