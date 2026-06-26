تصاویر لحظات فرو ریختن برج‌ها در ونزوئلا بر اثر زلزله‌های اخیر را می‌بینید؛ تصاویری که نشان می‌دهد بخشی از تلفات سنگین این زلزله به ساخت و ساز غیراصولی و غیراستاندارد بازمی‌گردد.