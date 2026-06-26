وقتی «گروسی» متن تفاهم ایران و آمریکا را نخوانده است!/ خوش رقصی جدید با «بازرسی میدانی» از قلب تأسیسات ایران
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، «رافائل گروسی» مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که نامزد دبیر کلی سازمان ملل متحد نیز هست، با این ادعا که براساس تفاهمنامهای میان ایران و آمریکا آژانس بر بازرسی از تأسیسات هستهای ایران نظارت خواهد کرد، از آمادگی برای ادامه کار در ایران خبر داد و مدعی شد که تبادل اولیهای با مقامات ایرانی انجام شده است.
گروسی با تاکید براینکه ما معتقدیم مواد هستهای ایران از آخرین بازرسی ما در سال ۲۰۲۵ جابجا نشدهاند، به این بهانه که باید این موضوع را تأیید کنیم، بار دیگر خواستار فرصتی برای کارشناسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای دسترسی به سایتهای هستهای ایران شد.
مدیرکل آژانس گزینههای روی میز برای ذخایر اورانیوم ایران را به زعم خود چنین اعلام کرد: «رقیقسازی اورانیوم با غنای بالا» یا «انتقال اورانیوم غنیشده به یک کشور دیگر». او البته تأکید کرد تصمیم نهایی در این باره را نه آژانس، که «یادداشت تفاهم میان واشنگتن- تهران» تعیین میکند.
گروسی گفت: جزئیات کار ما در ایران و ترکیب کمیته هماهنگی برای فرآیند بازرسی براساس مذاکرات ایران و آمریکا تعیین خواهد شد.
او که از سوی ایران به همکاری در عملیاتهای خرابکارانه و جاسوسی در کشور متهم است، با اذعان به اینکه تهران تمایلی به ساخت سلاح هستهای ندارد بار دیگر خواستار حضور به اصطلاح کارشناسان آژانس برای بازرسیهای میدانی و راستیآزمایی شد.
اظهارات گروسی در حالی اعلام شده که پیش از این کاظم غریب آبادی، معاون وزارت امور خارجه ایران تاکید کرده است که «هیچ برنامهای برای دسترسی به تاسیسات مورد حمله واقع شده و مواد هستهای ایران وجود ندارد» و این مباحث صرفا در چارچوب توافق نهایی و در نتیجه اقدام عملی طرف مقابل در خاتمه تمامی تحریمها و موضوعات دیگر بررسی و تعیین تکلیف خواهند شد.
موضع گروسی بر الزامات حقوقی و عملیاتی مندرج در یادداشت تفاهم برای انجام بازرسی تأکید دارد، در حالی که ایران، بازرسیها را به عنوان بخشی از یک مذاکره گستردهتر و منوط به اجرای کامل تعهدات طرف آمریکایی، به ویژه رفع تحریمها، میداند.
«اسماعیل بقائی»، سخنگوی وزارت خارجه ایران پیش از این در باره بازدیدی بازرسان آژانس تاکید کرده است: برنامهای برای بازرسی آژانس از تاسیسات آسیب دیده ایران در جریان تجاوزات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی نداریم و اساساً در این زمینه شیوهنامهای وجود ندارد.»
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به یادداشت تفاهم خاتمه جنگ خاطرنشان کرد طبق بند ۸ این سند، مذاکره درباره موضوع هستهای در بازه زمانی ۶۰ روزه انجام میشود و البته این امر مستلزم تحقق پیشزمینههای شروع مذاکرات وفق بند ۱۳ خواهد بود.
به گفته بقایی وفق بند ۹ یادداشت تفاهم ایران و آمریکا، در طول دوره ۶۰ روزه، وضعیت فعلی برنامه هستهای ایران حفظ خواهد شد و بر این اساس، بازرسی از تاسیساتی مانند بوشهر که تاکنون انجام میشد، ادامه مییابد، اما بازرسی از تاسیساتی که دسترسی آژانس به آنها بهدلیل حملات نظامی مجرمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی متوقف گردید، منوط به روند مذاکرات و نتیجه آن خواهد بود.
به گزارش تابناک، در متن تفاهم نامه ایران و آمریکا نام آژانس بین المللی انرژی اتمی یکبار در بند هشتم آمده است. طبق بند هشتم تفاهم نامه با آمریکا، ایران تعهد داده سلاح هستهای نسازد، اما اصل مذاکره درباره جزئیات هستهای به بعد از اجرای تعهدات آمریکا موکول شده است درحالیکه طرف آمریکایی به دنبال پایان دادن به مسئله هستهای در همین مرحله بود.
اما در نهایت در این متن و در برخی موضوعات، نکات کلی گفته شده است. مواد هستهای از ایران خارج نمیشود و صرفا رقیقسازی در داخل ایران ذکر شده است.
درحالیکه خط قرمز اصلی ترامپ خارج کردن مواد از ایران بود و نتوانسته در این متن به آن دست یابد. رقیقسازی در داخل، پیشنهاد قبلی ایران در دوره قبل از جنگ رمضان بوده که آمریکا مجبور شده آن را بپذیرد. البته در مقابل باید امتیازات لازم را بدهد. نیازهای هستهای ایران نیز مبنای هرگونه توافق بعدی خواهد بود.
بر اساس بند ۸ این تفاهم نامه، اجرای توافق نهایی در موضوع هستهای که یکی از گزینهها رقیق کردن مواد هستهای در داخل ایران زیرنظر آژانس خواهد بود منوط به حل و فصل ۴ موضوع ۱) خاتمه تحریم ها، ۲) جزئیات برنامه بازسازی اقتصاد ایران، ۳) مشخص کردن حدود پیرامونی ایران برای خروج نیروهای آمریکایی و ۴) موضوع هستهای است.
در صورت حل و فصل شدن این ۴ موضوع، مسأله همکاری ایران با آژانس و موضوع بازرسیها به جریان میافتد. پیش از آن و تا زمان توافق نهایی و مطابق ماده ۹ که اعلام میدارد تا زمان توافق نهایی، ایران تغییری در برنامه هسته اش ایجاد نمیکند تغییری در نظارتهای آژانس در برنامه هستهای ایران ایجاد نمیشود و روال قبلی ادامه پیدا میکند.
مطابق روال قبلی نیز ایران صرفاً دسترسی موردی به سایتهای بوشهر و تهران برای بازرسان آژانس فراهم کرده ولی به سایتهای دیگر از جمله سایتهای غنی سازی فردو، نطنز و اصفهان دسترسی نداده است.
به گزارش تابناک، با وجود صراحت در متن تفاهم نامه میان ایران و آمریکا، «رافائل گروسی» که سابقه خوش رقصی برای اربابان غربی خود را دارد بار دیگر بر مواضع سیاسی و غیر اصولی خود تأکید دارد.
این مواضع در گزارشهای سیاسی و غیر فنی او پیش از تچاوز آمریکا و اسرائیل به تاسیسات هسته ای ایران پیش از جنگ 12 روزه برجسته بوده است. همچنین عدم محکومیت حمله به تاسیسات هسته ای ایران به عنوان عضوی از آژانس و ان پی تی از سوی او لکه سیاهی در کارنامه او بوده است.
او که سودای پوشیدن ردای دبیر کلی سازمان ملل را دارد از هم اکنون دست به کار شده تا با فشار بر ایران و به دست آوردن دل ارباران غربی خود بتواند مسیر رسیدن به دبیرخانه ملل متحد را برای خود هموار کند.
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