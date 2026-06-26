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شکست پرسپولیس مقابل چادرملو در تورنمنت ناشناخته/ حریف گل‌گهر مشخص شد

چادرملوی اردکان در دیدار مقابل پرسپولیس در وقت‌های اضافه به برتری دست یافت و حریف گل‌گهر سیرجان در دیدار پایانی یک تورنمنت ناشناخته سه جانبه شد.
کد خبر: ۱۳۸۱۵۸۴
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تورنمنت ناشناخته

برگزاری نخستین دیدار تورنمنت ناشناخته سه جانبه برای تعیین سهمیه فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آسیا دو در نهایت با برتری چادرملوی اردکان به پایان رسید و این تیم باید روز دوشنبه، ۸ تیرماه به مصاف گل‌گهر سیرجان برود.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دو تیم پرسپولیس و چادرملو با تصمیم سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال ایران در تورنمنتی ناشناخته و من در آوردی از ساعت ۲۰:۳۰ امشب (جمعه) در ورزشگاه پاس قوامین به مصاف هم رفتند که این دیدار با پیروزی ۲ بر یک چادرملو به پایان رسید.

در این دیدار محمدامین کاظمیان (دقیقه ۲۸) برای پرسپولیس و سیروس صادقیان (دقیقه ۵۷) و رضا محمودآبادی (دقیقه ۳+۱۲۰) برای چادرملو گلزنی کردند.

دو تیم در شرایطی به مصاف هم رفتند که سازمان لیگ اعلام کرد برای تعیین سهمیه ایران در لیگ قهرمانان آسیا دو، اقدام به برگزاری یک تورنمنت سه جانبه با حضور گل‌گهر، چادرملو و پرسپولیس می‌کند.

لیگ برتر فوتبال ایران از میانه هفته بیست‌وسوم و با شروع حملات نظامی اتحاد آمریکایی-اسرائیلی به خاک ایران از تاریخ ۹ اسفندماه ۱۴۰۴ متوقف شد و فدراسیون فوتبال پس از آتش‌بس هم ترجیح داد به جای از سرگیری رقابت‌ها لیگ برتر و تعیین تکلیف قهرمان لیگ بیست‌وپنجم، سهمیه آسیا و تیم‌های سقوط کننده، فرصت را در اختیار امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی بدهد تا او بتواند تیمش را به بهترین شکل ممکن برای حضور در جام جهانی آماده کند. ادامه ندادن لیگ و اجبار فدراسیون فوتبال برای معرفی نمایندگان فصل آینده ایران برای حضور در لیگ نخبگان آسیا و لیگ قهرمانان آسیا دو، اختلاف میان باشگاه‌ها را بیشتر کرد. فدراسیون در نهایت استقلال و تراکتور را که تا هنگام توقف لیگ، در رده اول و دوم جدول بودند به عنوان سهمیه ایران در لیگ نخبگان معرفی کرد و از آنجایی که سپاهان رده سومی موفق به دریافت مجوز حرفه‌ای نشد، نتوانست سهمیه لیگ قهرمانان آسیا دو را بگیرد تا ایده برگزاری تورنمنت سه جانبه روی میز قرار بگیرد.

گل‌گهر رده چهارمی، چادرملوی رده پنجمی و پرسپولیس رده ششمی با تصمیم سازمان لیگ وارد این تورنمنت سه جانبه شدند که در نهایت قرار شد برنده دیدار پرسپولیس و چادرملو به مصاف گل‌گهر برود تا برنده دیدار پایانی سهمیه ایران در لیگ قهرمانان آسیا دو شود. هرچند برگزاری این تورنمنت با هیچ منطقی همخوانی نداشت و مشخص نیست که چطور دو سهمیه لیگ نخبگان طبق جدول تعیین شد و سهمیه لیگ قهرمانان آسیا دو با برگزاری تورنمنت سه جانبه! اگر منطقی پشت هر کدام از این تصمیمات بود، طبیعتاً یا باید سهمیه لیگ نخبگان هم با برگزاری تورنمنت تعیین می‌شد یا اگر جایگاه تیم‌ها در جدول تعیین کننده بود، گل‌گهر باید به AFC معرفی می‌شد که چنین اتفاقی رخ نداد.

با این حال دو تیم در شرایطی به مصاف هم رفتند که از آمادگی به دور بودند و ۱۱۹ روز از آخرین بازی چادرملو و ۱۲۶ روز از آخرین بازی پرسپولیس در لیگ برتر گذشته بود. هرچند پرسپولیسی‌ها با امید برگزاری همین تورنمنت ناشناخته تمرینات خود را از سه هفته پیش آغاز کرده بودند و چادرملو پس از اعلام سازمان لیگ مبنی بر برگزاری تورنمنت وارد تمرینات شد تا از آمادگی به دور باشد.

تورنمنت ناشناخته

دو تیم بازی را در شرایطی آغاز کردند که بخش زیادی از بازیکنان خود را در اختیار نداشتند. چادرملو تعدادی از بازیکنان خارجی و همچنین بازیکنان حاضر در اردوی تیم ملی را و پرسپولیس هم به همین شکل بازیکنان ملی‌پوش داخلی و خارجی خود را در اختیار نداشت. با این حال محمدامین کاظمیان در دقیقه ۲۸ روی اشتباه دروازه‌بان چادرملو موفق شد برای پرسپولیس گلزنی کند. او در دقیقه ۵۰ برای بار دوم موفق به گلزنی شد، اما در بازبینی صحنه مشخص شد فرزین معامله‌گری پیش از ساختن این موقعیت گل، مرتکب خطا شده و از همین‌رو گل دوم پرسپولیس مردود اعلام شد. در ادامه این چادرملو بود که روی یک ضربه ایستگاهی موفق به گلزنی شد که سیروس صادقیان توانست در دقیقه ۵۷ دروازه سرخپوشان را باز کند.

بازی در طول ۹۰ دقیقه با تساوی یک - یک خاتمه یافت و این در حالی بود که احتمالاً [جز برگزار کنندگان مسابقه] هیچکس از قوانین این بازی خبر نداشت که بازی پس از تساوی به وقت‌های اضافه کشیده خواهد شد یا به ضربات پنالتی می‌رود. موضوعی که گزارشگر تلویزیونی مسابقه را هم سردرگم کرده بود، اما در نهایت مشخص شد که دو وقت اضافه ۱۵ دقیقه‌ای برگزار خواهد شد که در آخرین ثانیه‌های وقت اضافه دوم رضا محمودآبادی با یک ضربه زیبا دروازه پرسپولیس را باز کرد و تیمش را به مرحله بعدی برد.

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برچسب ها
پرسپولیس چادرملو لیگ برتر فوتبال گل‌گهر سیرجان تابناک ورزشی لیگ قهرمانان آسیا دو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۷
amini
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۵
2
32
پاسخ
هر چه قدر زور زدن نتونستن پرسپولیس رو به سهمیه برسونن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
دمت گرم آخر کلام بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۵
2
26
پاسخ
تیم هفتم جدول همینه دیگه، فقط ادعاشون که می گفتن قهرمانی مال ماست!!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۵
2
28
پاسخ
دست و پا زدن بیهوده مدیر عامل پرسپولیس برای سرپوش گذاشتن برروی بی کفایتی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۵
2
24
پاسخ
بخدا اگر پیروز شده بود الان داشتین با آب و تاب تعریف میکردین که این تورنمنت از لیگ قهرمانان بالاتره و ..... !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
1
18
پاسخ
پرسپولیسیا بعد باخت،در بازی برگشت جبران می‌کنیم!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
7
9
پاسخ
گل دوم پرسپولیس خدا وکیلی خطا بود?این داور با وار هه اشتباه میکنه،عجیبه،کلا سوت های تو ۱۰ دقیقه از بازی که تماشا کردم مشکل داشت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
2
2
پاسخ
چون گل گهر یک بازی بیشتر داشت و تنها یک امتیاز بیشتر از چادرملو و پرسپولیس پس حایگاه واقعی اش معلوم نبود الان با این روش یک پوئن به گل گهر دادن به نظرم نتیجه ۹۰ دقیقه این دو تیم می بایست بلزی ۲۳ ام و با لین امتیاز جایگاه ۳ تیم معلوم می شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
1
9
پاسخ
چقد ادعا و شکایت و ننه من غریبم درآوردن که حق مارو خوردن قهرمانی واس ماس...به لطف تغییر کادر فدراسیون و لیگ دیگه از جام‌های پشت سرهم اسنپی خبری نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
1
2
پاسخ
وقتی بازی های جام جهانی هم از لحاظ تاکتیک، تکتیک، ساختار و تکنولوژی نگاه می کنیم، می بینیم لیگ کشور بسیار آماتور، بی کیفیت و عامیانه هست. حیفه چشم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
2
11
پاسخ
حضور تیم ششم لیگ و حذف شده از جام حذفی را در این تورنمنت نفهمیدم!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
ادامه قهرمانی‌های پاک و جام شرافت
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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