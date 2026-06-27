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جعفری آذر در گفت‌و‌گو با تابناک:

احتمال بازگشایی صحن علنی مجلس از یکشنبه/ تحصن زمینه سوءاستفاده دشمن را فراهم می‌کند

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اینکه احتمال برگزاری جلسه علنی مجلس از روز یکشنبه وجود دارد، گفت: در شرایط فعلی کشور هیچ تحصنی به مصلحت نیست.
کد خبر: ۱۳۸۱۵۸۳
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4788 بازدید
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۲۵

احتمال بازگشایی صحن علنی مجلس از یکشنبه/ تحصن زمینه سوءاستفاده دشمن را فراهم می‌کند

علی جعفری‌آذر، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره جمع‌آوری امضای برخی نمایندگان برای برگزاری تحصن مقابل مجلس با هدف بازگشایی صحن علنی، اظهار کرد: همه نمایندگان مجلس دغدغه ازسرگیری جلسات علنی و بازگشت مجلس به روال عادی قانون‌گذاری را دارند، اما این موضوع باید با رعایت ملاحظات امنیتی و از مسیر قانونی دنبال شود.

احتمال آغاز جلسات علنی از یکشنبه

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در هفته‌های اخیر گفت: طی دو ماه گذشته جلسات کمیسیون‌ها و فراکسیون‌ها به صورت حضوری و جلسات مجلس به شکل وبیناری برگزار شده، اما جلسات قانون‌گذاری به دلیل ملاحظات امنیتی برگزار نشده است.

جعفری‌آذر افزود: در روزهای اخیر با اعضای هیأت‌رئیسه و مسئولان مربوطه رایزنی‌های متعددی انجام شده و امیدواریم با بهبود شرایط، از روز یکشنبه جلسات علنی مجلس از سر گرفته شود تا دیگر نیازی به تجمع یا تحصن نباشد.

تحصن در شرایط فعلی به مصلحت کشور نیست

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اینکه دغدغه همه نمایندگان فعال شدن مجلس است، تصریح کرد: امروز هیچ اختلافی میان نمایندگان درباره ضرورت بازگشایی مجلس وجود ندارد، اما باید شرایط کشور را نیز در نظر گرفت.

در وضعیت فعلی، هرگونه تجمع یا تحصن، حتی اگر با نیت خیر باشد، می‌تواند زمینه سوءاستفاده دشمن را فراهم کند و به همین دلیل معتقدم این اقدامات در شرایط کنونی به مصلحت کشور نیست.

وی خاطرنشان کرد: در وضعیت فعلی، هرگونه تجمع یا تحصن، حتی اگر با نیت خیر باشد، می‌تواند زمینه سوءاستفاده دشمن را فراهم کند و به همین دلیل معتقدم این اقدامات در شرایط کنونی به مصلحت کشور نیست.

احتمال بازگشایی صحن علنی مجلس از یکشنبه/ تحصن زمینه سوءاستفاده دشمن را فراهم می‌کند

تنها تجمع مؤثر، حضور مردم در مراسم ملی و مذهبی است

جعفری‌آذر با اشاره به شرایط منطقه و ضرورت حفظ انسجام داخلی گفت: تنها تجمعی که امروز برای کشور قدرت‌آفرین است، حضور مردم در مراسم ملی، مذهبی، آیین‌های عزاداری و مناسبت‌هایی است که وحدت ملی را تقویت می‌کند.

وی افزود: دشمن به دنبال ایجاد اختلاف و دوگانگی در داخل کشور است و نباید با رفتارهایی که امکان سوءاستفاده از آن وجود دارد، زمینه تحقق این هدف را فراهم کرد.

بازگشایی مجلس مطالبه مشترک همه نمایندگان است

این نماینده مجلس تأکید کرد: چه نمایندگانی که نامه را امضا کرده‌اند و چه کسانی که امضا نکرده‌اند، همگی خواهان بازگشت مجلس به وظایف اصلی خود یعنی قانون‌گذاری و نظارت هستند.

وی ادامه داد: رئیس مجلس و هیأت‌رئیسه نیز بیش از همه به اهمیت این موضوع واقف هستند و امیدواریم با رفع موانع موجود، جلسات علنی هرچه سریع‌تر آغاز شود.

اولویت مجلس، حل مشکلات مردم است

جعفری‌آذر در پایان با بیان اینکه مجلس باید هرچه زودتر فعالیت عادی خود را از سر بگیرد، گفت: امروز اولویت اصلی نمایندگان، رسیدگی به مشکلات اقتصادی مردم، مهار گرانی، حمایت از تولید، اشتغال و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی است و امیدواریم با آغاز دوباره جلسات علنی، مجلس بتواند با قدرت بیشتری این مسئولیت‌ها را دنبال کند.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۵
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
51
33
پاسخ
مجلس باید هر چه سریعتر برای رسیدگی به گرانی ها و عملکرد دولت بازگشایی شود.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
وای خخخ گرانی
تو حالت خوبه؟؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
7
50
پاسخ
وقتی تفاهم نامه امضا شد ورفت
مجلس بود و نبودش چه فرقی میکنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
23
66
پاسخ
مجلس باز نبود، چقد راحتیم. نه بحثی نه صحبتی. همه سر کارشون هستن
ناشناس
|
Germany
|
۰۱:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
12
42
پاسخ
انصافا این مجلس ۴ درصدی رو تا امضای توافق نهایی باز نکنید .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
33
11
پاسخ
همین فردا باید توافق و نقض های آمریکا را بررسی کنن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
4
36
پاسخ
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی یک نمونه از کارهای مثبت خود را در دو سال نمایندگی با ذکر مثال اعلام‌نماید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
کل کمیسیون ها در گام اول اقدامات انجام شده در راستای رفع مشکلات مربوط به حوزه فعالیت خود را منتشر کنند تا مردم که آنها را انتخاب کردند قضاوت کنند عملکرد نمایندگانشون را . این حق مردمی است که آنها را انتخاب کردند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
9
8
پاسخ
رشد نقدینگی طبق آمار بانک مرکزی در آخر سال ۱۴۰۴ به ۵۳ درصد رسیده است و حجم نقدینگی به ۱۵ هزار همت بالغ شده است. مجلس بازگشایی شود و به اثر تورمی ابن رشد نقدینگی ورود نماید.
محمود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
18
6
پاسخ
اگه مجلس باز نشه ، نمایندگان حس میکنن صندلیشون رو کسی دیگه خواهد گرفت . پس باید باز بشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
13
4
پاسخ
ثابتیان پیروز شدن
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
7
42
پاسخ
این مجلس که ۴ ماه تعطیلی اش احساس نمی شود بهتره که تعطیل کنند تا باعث کاهش حیف و میل بیت آلمال شود
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