احتمال بازگشایی صحن علنی مجلس از یکشنبه/ تحصن زمینه سوءاستفاده دشمن را فراهم میکند
علی جعفریآذر، نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره جمعآوری امضای برخی نمایندگان برای برگزاری تحصن مقابل مجلس با هدف بازگشایی صحن علنی، اظهار کرد: همه نمایندگان مجلس دغدغه ازسرگیری جلسات علنی و بازگشت مجلس به روال عادی قانونگذاری را دارند، اما این موضوع باید با رعایت ملاحظات امنیتی و از مسیر قانونی دنبال شود.
احتمال آغاز جلسات علنی از یکشنبه
وی با اشاره به پیگیریهای انجامشده در هفتههای اخیر گفت: طی دو ماه گذشته جلسات کمیسیونها و فراکسیونها به صورت حضوری و جلسات مجلس به شکل وبیناری برگزار شده، اما جلسات قانونگذاری به دلیل ملاحظات امنیتی برگزار نشده است.
جعفریآذر افزود: در روزهای اخیر با اعضای هیأترئیسه و مسئولان مربوطه رایزنیهای متعددی انجام شده و امیدواریم با بهبود شرایط، از روز یکشنبه جلسات علنی مجلس از سر گرفته شود تا دیگر نیازی به تجمع یا تحصن نباشد.
تحصن در شرایط فعلی به مصلحت کشور نیست
نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اینکه دغدغه همه نمایندگان فعال شدن مجلس است، تصریح کرد: امروز هیچ اختلافی میان نمایندگان درباره ضرورت بازگشایی مجلس وجود ندارد، اما باید شرایط کشور را نیز در نظر گرفت.
وی خاطرنشان کرد: در وضعیت فعلی، هرگونه تجمع یا تحصن، حتی اگر با نیت خیر باشد، میتواند زمینه سوءاستفاده دشمن را فراهم کند و به همین دلیل معتقدم این اقدامات در شرایط کنونی به مصلحت کشور نیست.
تنها تجمع مؤثر، حضور مردم در مراسم ملی و مذهبی است
جعفریآذر با اشاره به شرایط منطقه و ضرورت حفظ انسجام داخلی گفت: تنها تجمعی که امروز برای کشور قدرتآفرین است، حضور مردم در مراسم ملی، مذهبی، آیینهای عزاداری و مناسبتهایی است که وحدت ملی را تقویت میکند.
وی افزود: دشمن به دنبال ایجاد اختلاف و دوگانگی در داخل کشور است و نباید با رفتارهایی که امکان سوءاستفاده از آن وجود دارد، زمینه تحقق این هدف را فراهم کرد.
بازگشایی مجلس مطالبه مشترک همه نمایندگان است
این نماینده مجلس تأکید کرد: چه نمایندگانی که نامه را امضا کردهاند و چه کسانی که امضا نکردهاند، همگی خواهان بازگشت مجلس به وظایف اصلی خود یعنی قانونگذاری و نظارت هستند.
وی ادامه داد: رئیس مجلس و هیأترئیسه نیز بیش از همه به اهمیت این موضوع واقف هستند و امیدواریم با رفع موانع موجود، جلسات علنی هرچه سریعتر آغاز شود.
اولویت مجلس، حل مشکلات مردم است
جعفریآذر در پایان با بیان اینکه مجلس باید هرچه زودتر فعالیت عادی خود را از سر بگیرد، گفت: امروز اولویت اصلی نمایندگان، رسیدگی به مشکلات اقتصادی مردم، مهار گرانی، حمایت از تولید، اشتغال و نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی است و امیدواریم با آغاز دوباره جلسات علنی، مجلس بتواند با قدرت بیشتری این مسئولیتها را دنبال کند.
تو حالت خوبه؟؟؟؟؟