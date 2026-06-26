پیاتزا: باید باور کنیم که توانایی انجام هر کاری را داریم

به گزارش تابناک به نقل از دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، روبرتو پیاتزا پس از شکست شاگردانش مقابل ژاپن در هفته دوم لیگ ملت‌ها اظهار داشت: به بازیکنان گفتم که این مسابقه انگار دو بازی در یک بازی بود، نه؟ دو ست اول یک بازی بود و سه ست بعدی یک بازی دیگر. پس باید بفهمیم که ما واقعاً کدام تیم هستیم. باید باور داشته باشیم که توانایی انجام هر کاری را داریم، اما باید این را در زمین ثابت کنیم.

وی تصریح کرد: مثل دیروز، فراز و نشیب‌های زیادی وجود داشت. اما در نهایت باید از همان امتیاز صفر-صفرِ ست اول، بازی خودمان را انجام دهیم، نه زمانی که دیگر چیزی برای از دست دادن وجود ندارد. نباید صبر کنیم تا وقتی که تحت فشار نیستیم یا چیزی برای باختن نداریم.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران تاکید کرد: باید بتوانیم از همان ابتدای مسابقه بازی را مدیریت کنیم. معمولاً وقتی اختلاف امتیاز کم می‌شود، به‌جای اینکه روی اجرای درست بازی تمرکز کنیم، ذهنمان درگیر نتیجه و امتیازات می‌شود.

وی ابراز امیدواری کرد که هواداران این پیشرفت را احساس کرده باشند، و گفت: خودم هم حس می‌کنم که تیم در حال پیشرفت است، اما هنوز به اندازه کافی راضی نیستم. راضی نیستم، چون باید همان‌طور که قبلاً هم گفتم، از اولین امتیاز تا آخرین امتیاز، با همان کیفیت، همان توانایی و همان انگیزه بازی کنیم. اما در دو ست اول، آن اشتیاق و میل به رقابت با تیم فوق‌العاده‌ای مثل ژاپن را در تیم ندیدم.