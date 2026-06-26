همه خدمات بانک صادرات ایران در بسترهای حضوری و غیرحضوری برقرار شد
با تلاش شبانهروزی متخصصان بانک صادرات ایران، اختلال موقت در سامانههای این بانک بهطور کامل برطرف شد و تمامی خدمات بانکی در بسترهای حضوری و غیرحضوری از سر گرفته شد.
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همچنین شعب بانک صادرات ایران در روزهای شنبه و یکشنبه تا ساعت ۱۷ آماده ارائه خدمات به مشتریان خواهند بود.
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، بلافاصله پس از بروز اختلال در برخی خدمات بانکی، اقدامات فنی با اولویتبندی دقیق و متناسب با نیازهای مشتریان آغاز شد و هماکنون تمامی سامانهها در وضعیت پایدار قرار دارند. مشتریان میتوانند بدون محدودیت از تمامی خدمات بانکی این بانک استفاده کنند.
بانک صادرات ایران ضمن عذرخواهی صمیمانه از مردم شریف ایران بابت وقفه پیشآمده در خدمترسانی، از همراهی، شکیبایی و اعتماد ارزشمند مشتریان قدردانی میکند.
این بانک در پایان ضمن تاکید بر لزوم تقویت و توسعه زیرساختهای فنی، از عملیاتی شدن مجموعهای از اقدامات پیشگیرانه با هدف جلوگیری از تکرار چنین مواردی خبر داد.
گزارش خطا
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میگید همه خدمات فعال شده ولی من هرچی وارد برنامه سپینو میشم هیچ عملکردی نداره برای وام ازدواج درخواستم داخل سپینو هست و عملا هیچ کاری نمبکنه برنامه و من فقط استرس دارم میکشم خسته شدم
من هنوزم بعد گذشتن ۵ روز نمیتونم پول کارت به کارت کنم . سپینود که دیگه شورش رو در آورده. خب اگه بلد نیستین از سامانه ها حفاظت کنین که هک نشه لطفا برید و بزارین یه گروهی که کاربلد هستن بیان. بخدا خسته شدیم از این همه مشکلات . ما مردم حقمون این نیست که اینجوری باهامون رفتار بشه. الان من در انتقال پول مشکل پیدا کردم و اگه پول جابجا نشه ضرر زیادی میکنم و ورشکست میشم. خدا رو خوش میاد اخه؟
درست شد آره خیر سرشون 🤣🤣🤣 سر همین قطعی نزدیک بود دعوام بشه با راننده اسنپ
کسانی که سود براشون میاد حتمن چک کنن. سودها کمتر شده..من نمیدونم چی بگم حالم اثلا خوب نیست..🥹