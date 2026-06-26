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همه خدمات بانک صادرات ایران در بسترهای حضوری و غیرحضوری برقرار شد

با تلاش شبانه‌روزی متخصصان بانک صادرات ایران، اختلال موقت در سامانه‌های این بانک به‌طور کامل برطرف شد و تمامی خدمات بانکی در بسترهای حضوری و غیرحضوری از سر گرفته شد.
کد خبر: ۱۳۸۱۵۷۵
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8232 بازدید
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۱۰

همه خدمات بانک صادرات ایران در بسترهای حضوری و غیرحضوری برقرار شد

 همچنین شعب بانک صادرات ایران در روزهای شنبه و یکشنبه تا ساعت ۱۷ آماده ارائه خدمات به مشتریان خواهند بود.

 به گزارش تابناک به نقل از روابط‌ عمومی بانک صادرات ایران، بلافاصله پس از بروز اختلال در برخی خدمات بانکی، اقدامات فنی با اولویت‌بندی دقیق و متناسب با نیازهای مشتریان آغاز شد و هم‌اکنون تمامی سامانه‌ها در وضعیت پایدار قرار دارند. مشتریان می‌توانند بدون محدودیت از تمامی خدمات بانکی این بانک استفاده کنند.

 بانک صادرات ایران ضمن عذرخواهی صمیمانه از مردم شریف ایران بابت وقفه پیش‌آمده در خدمت‌رسانی، از همراهی، شکیبایی و اعتماد ارزشمند مشتریان قدردانی می‌کند.

 این بانک در پایان ضمن تاکید بر لزوم تقویت و توسعه زیرساخت‌های فنی، از عملیاتی شدن مجموعه‌ای از اقدامات پیشگیرانه با هدف جلوگیری از تکرار چنین مواردی خبر داد.

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بانک صادرات ایران فعالیت بانک ها خدمات بانک صادرات
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱۳
انتشار یافته: ۱۰
حنیفه سارانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
2
17
پاسخ
میگید همه خدمات فعال شده ولی من هرچی وارد برنامه سپینو میشم هیچ عملکردی نداره برای وام ازدواج درخواستم داخل سپینو هست و عملا هیچ کاری نمبکنه برنامه و من فقط استرس دارم میکشم خسته شدم
سعید شایسته
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
2
17
پاسخ
درود درست شده‌ما‌که ندیدیم‌شماطور
شهروند
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
2
14
پاسخ
پیشخوان شمس ازور میده چرا برا پرداخت قسطا مشکل داریم
درود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
1
12
پاسخ
اگر جایی درست شده آدرس بدهید ؟
مهمان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
1
11
پاسخ
من هنوزم بعد گذشتن ۵ روز نمیتونم پول کارت به کارت کنم . سپینود که دیگه شورش رو در آورده. خب اگه بلد نیستین از سامانه ها حفاظت کنین که هک نشه لطفا برید و بزارین یه گروهی که کاربلد هستن بیان. بخدا خسته شدیم از این همه مشکلات . ما مردم حقمون این نیست که اینجوری باهامون رفتار بشه. الان من در انتقال پول مشکل پیدا کردم و اگه پول جابجا نشه ضرر زیادی میکنم و ورشکست میشم. خدا رو خوش میاد اخه؟
م. ن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
1
18
پاسخ
هنوز برطرف نشده ما که نتونستیم پولی جابجاکنیم . همش خطا می ده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
0
16
پاسخ
هنوز درست نشده و پولها معلق هس
ناشناس
|
Poland
|
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
1
13
پاسخ
درست شد آره خیر سرشون 🤣🤣🤣 سر همین قطعی نزدیک بود دعوام بشه با راننده اسنپ
س
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
1
9
پاسخ
کسانی که سود براشون میاد حتمن چک کنن. سودها کمتر شده..من نمیدونم چی بگم حالم اثلا خوب نیست..🥹
عارف
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
0
8
پاسخ
کجا وصل شده ن کارت ب کارت میشه ن خرید آنلاین ن عابر بانک
چجوری باید زندگی کنیم
اون از سه ماه قطعی اینترنت اینم از قطعی بانک‌ها
مجانی که ب آدم نون و آب نمیدن
کم گرفتاری داریم که اینم اضافه شده حرفم بزنیم میشیم مشکل دار
یکم بفکر مردم باشید بچه کوچیک داریم
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