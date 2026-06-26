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رکوردشکنی بی‌سابقه گرما در اروپا با صدها فوتی!

رسانه‌های اروپایی گزارش دادند افزایش دمای بی سابقه در برخی مناطق «قاره سبز»، زندگی روزمره را در چندین کشور مختل کرده و موج گرمای اخیر، مرگ و میر و پیامد‌های گسترده‌ای در پی داشته است.
کد خبر: ۱۳۸۱۵۶۰
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رکوردشکنی بی‌سابقه گرما در اروپا با صدها فوتی!

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، فرانسه، اسپانیا، بریتانیا و بلژیک از جمله کشورهایی هستند که تاکنون بیشترین آسیب را از گرمای اخیر دیده‌اند.

گرمای شدید بر آموزش، حمل و نقل، مراقبت‌های بهداشتی و خدمات زیرساختی در سراسر منطقه تأثیر گذاشته است.

با افزایش بی‌سابقه دما در چندین کشور اروپایی، مواردی از مرگ و میر مرتبط با گرما گزارش شده است:

اسپانیا: ثبت ۲۱۲ مورد مرگ مرتبط با گرمای شدید و همچنین دما در برخی مناطق به ۴۲ درجه سانتیگراد رسید که برای اغلب مناطق اروپا، غیرمعمول است.

فرانسه: ثبت حدود ۶۰ مورد مرگ از جمله بیش از ۴۰ مورد غرق شدگی و همچنین گزارش تعطیلی هزاران مدرسه و اختلال در خدمات ریلی. 

بریتانیا: ۱۵ مورد مرگ ناشی از غرق شدگی تایید شده است.

ایتالیا: ۵ مورد مرگ مرتبط با گرما گزارش شده است.

آلمان: ۶ مورد مرگ ناشی از غرق شدگی گزارش شده است.

بلژیک: اختلال در خدمات بهداشتی، آموزشی و حمل و نقل و همچنین مقامات از ساکنان خواستند که جز برای موارد ضروری در خانه بمانند.

سوئیس: شهر «برن»، بالاترین دمای خود را در ۱۶۲ سال گذشته ثبت کرد.

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