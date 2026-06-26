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حضور مهدی کروبی در حرم امام خمینی (ره)

آیین شام غریبان در حرم مطهر امام خمینی (س) با حضور اعضای بیت امام و جمع کثیری از دلدادگان حضرت سیدالشهدا (ع)، پایان‌بخش برنامه‌های عزاداری دهه نخست ماه محرم در این آستان مقدس بود.
کد خبر: ۱۳۸۱۵۵۷
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154752 بازدید
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۵۵

حضور مهدی کروبی در حرم امام خمینی (ره)

به گزارش تابناک؛ آیین شام غریبان در حرم مطهر امام خمینی(س) با حضور اعضای بیت امام و جمع کثیری از دلدادگان حضرت سیدالشهدا(ع)، پایان‌بخش برنامه‌های عزاداری دهه نخست ماه محرم در این آستان مقدس بود.

از جمله حاضران در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی کروبی بود که با پایان حصر، در این مراسم حضور یافت و بعد از عزاداری با حضور بر مزار بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ضمن قرائت فاتحه، به مقام شامخ امام خمینی(ره) ادای احترام کرد.

حضور مهدی کروبی در حرم امام خمینی (ره)

حضور مهدی کروبی در حرم امام خمینی (ره)

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵۵
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۵۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۵
266
57
پاسخ
این مرد عشششششششششششششششششششششششششششقه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۵
256
67
پاسخ
خدا ايشان را حفظ كند.
ایرانی وطندوست
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۵
91
228
پاسخ
مارابه خیر توامیدی نیست کروبی جان. شر مرسان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۵
34
225
پاسخ
خدا رحم کند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۵
215
71
پاسخ
كاش زودتر اين حصر پايان مي يافت.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۵
159
62
پاسخ
فقط احمدی نژاد
پاسخ ها
محمد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
در نبود رهبری عرصه برای جریان نفاق و جمل بازتر شده انگار
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۵
42
147
پاسخ
کعروبی کم خورده ول کن نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۵
41
172
پاسخ
لعنت
اصغر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۵
44
187
پاسخ
روباه صفت حیله گر هیچ وقت رام نمیشود
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۵
31
189
پاسخ
متاسفانه گروهی که در زمان تصدی قدرت ، تعهدی به کشور و مردم نداشتند و دلسوز نبودند و خیانتها کردند اینک ادای قهرمانان را در می آورند و حیا نمی کنند از قبیل احمدی نژادها ، و کروبی ها . پرونده اینها سیاه است .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۲:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
کروبی چقدر پیر شده
سحر
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۳:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
احسنت
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