حضور مهدی کروبی در حرم امام خمینی (ره)

به گزارش تابناک؛ آیین شام غریبان در حرم مطهر امام خمینی(س) با حضور اعضای بیت امام و جمع کثیری از دلدادگان حضرت سیدالشهدا(ع)، پایان‌بخش برنامه‌های عزاداری دهه نخست ماه محرم در این آستان مقدس بود.

از جمله حاضران در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی کروبی بود که با پایان حصر، در این مراسم حضور یافت و بعد از عزاداری با حضور بر مزار بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ضمن قرائت فاتحه، به مقام شامخ امام خمینی(ره) ادای احترام کرد.