حضور مهدی کروبی در حرم امام خمینی (ره)
آیین شام غریبان در حرم مطهر امام خمینی (س) با حضور اعضای بیت امام و جمع کثیری از دلدادگان حضرت سیدالشهدا (ع)، پایانبخش برنامههای عزاداری دهه نخست ماه محرم در این آستان مقدس بود.
کد خبر: ۱۳۸۱۵۵۷| |
154752 بازدید
به گزارش تابناک؛ آیین شام غریبان در حرم مطهر امام خمینی(س) با حضور اعضای بیت امام و جمع کثیری از دلدادگان حضرت سیدالشهدا(ع)، پایانبخش برنامههای عزاداری دهه نخست ماه محرم در این آستان مقدس بود.
از جمله حاضران در این مراسم، حجتالاسلام والمسلمین مهدی کروبی بود که با پایان حصر، در این مراسم حضور یافت و بعد از عزاداری با حضور بر مزار بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ضمن قرائت فاتحه، به مقام شامخ امام خمینی(ره) ادای احترام کرد.
گزارش خطا
بیاحترامی تماشاگران لبنانی به سرود ملی ایران/اظهارات قدوسی مایه شرمساری و وهن جایگاه نمایندگی مجلس است
غیر قابل انتشار: ۵۵
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۵۵
فقط احمدی نژاد
پاسخ ها
محمد| |
۱۹:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
متاسفانه گروهی که در زمان تصدی قدرت ، تعهدی به کشور و مردم نداشتند و دلسوز نبودند و خیانتها کردند اینک ادای قهرمانان را در می آورند و حیا نمی کنند از قبیل احمدی نژادها ، و کروبی ها . پرونده اینها سیاه است .
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۲:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
سحر| |
۰۳:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶