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عمان: تنگه هرمز به قبل از جنگ برنخواهد گشت

شبکه بلومبرگ مدعی شد عمان به کشور‌های اروپایی اطلاع داده است کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز باید هزینه خدمات دریایی و زیست‌محیطی ارائه‌شده در این آبراه راهبردی را پرداخت کنند.
کد خبر: ۱۳۸۱۵۵۴
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عمان: تنگه هرمز به قبل از جنگ برنخواهد گشت

بر اساس گزارش بلومبرگ، این هزینه‌ها شامل خدماتی مانند کمک‌های ناوبری، ایمنی کشتیرانی، هدایت دریایی و کنترل آلودگی‌های زیست‌محیطی خواهد بود.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ این موضوع در چارچوب رایزنی‌های جاری درباره سازوکار اداره و ارائه خدمات دریایی در تنگه هرمز مطرح شده و به اطلاع برخی کشورهای اروپایی رسیده است.

این گزارش در حالی منتشر می‌شود که طی هفته‌های اخیر بحث‌هایی درباره چارچوب آینده مدیریت و خدمات دریایی در تنگه هرمز از سوی کشورهای ساحلی این آبراه راهبردی مطرح شده است.

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