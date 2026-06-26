همزمان با برگزاری دیدار حساس تیم ملی فوتبال ایران برابر مصر در جام جهانی، شماری از استانداری‌ها از تغییر ساعت آغاز به‌کار ادارات در روز شنبه خبر دادند.

به گزارش تابناک، دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و مصر در مرحله گروهی جام جهانی که ساعت ۶:۳۰ صبح روز شنبه برگزار می‌شود، موجب تغییر ساعت کاری ادارات در برخی استان‌های کشور شده است.

قزوین

استاندار قزوین همزمان با هدف حمایت ازبرگزاری دیدار حساس تیم ملی فوتبال ایران برابر مصر در دیدار برابر مصر، دستور دادجام جهانی، شماری از استانداری‌ها از تغییر ساعت آغاز به ‌کار ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان در روز شنبه به ۹ صبح تغییر کند خبر دادند.

سمنان

در راستای همراهی با موج حمایت مردمی از تیم ملی فوتبال ایران، تقویت روحیه همدلی و انسجام ملی و فراهم شدن امکان تماشای این دیدار برای علاقه‌مندان، فعالیت کلیه ادارات، بانکها، مؤسسات عمومی و دستگاه‌های اجرایی استان سمنان در روز شنبه ۶ تیرماه از ساعت ۹ صبح آغاز خواهد شد.

کردستان

استاندار کردستان اظهار کرد: با توجه به برگزاری دیدار تیم ملی فوتبال ایران و مصر از ساعت ۶:۳۰ صبح روز شنبه ۶ تیرماه و در راستای همراهی با موج حمایت مردمی از تیم ملی، تقویت همبستگی و انسجام ملی، فعالیت تمامی ادارات، بانک‌ها، مؤسسات عمومی و دستگاه‌های اجرایی استان در این روز با ۲ ساعت تأخیر آغاز شده و کارکنان از ساعت ۹ صبح در محل کار خود حضور خواهند یافت.

فارس

به دستور حسینعلی امیری استاندار و رئیس شورای اداری فارس، به دلیل برگزاری بازی حساس تیم ملی فوتبال کشورمان مقابل مصر در ساعت ۶:۳۰ صبح روز شنبه ۶ تیر و فراهم آوردن فرصت برای تماشای این رویداد مهم ورزشی در کنار خانواده، کارمندان دستگاه‌های دولتی می توانند پس از پایان این رقابت در محل کار حاضر شوند.

یزد

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری یزد با اشاره به لزوم همراهی با شور و نشاط ملی ایجادشده در آستانه فوتبال ایران و مصر اظهار داشت: باهدف فراهم‌کردن امکان همراهی کارکنان با تیم ملی فوتبال کشورمان و درعین‌حال حفظ تداوم ارائه خدمات به مردم، آغاز فعالیت ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان در روز شنبه ۶ تیرماه به‌صورت شناور و با حداکثر دو ساعت تأخیر امکان‌پذیر خواهد بود.

گلستان

در راستای همراهی با موج حمایت مردمی از تیم ملی، تقویت و تحکیم فضای همدلی و انسجام ملی، با موافقت استاندار و رئیس شورای اداری استان، فعالیت کلیه ادارات و مؤسسات عمومی و دستگاه‌های اجرایی در روز شنبه از ۹ صبح آغاز خواهد شد.

مرکزی

استانداری مرکزی اعلام کرد: با توجه به مسابقه حساس تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ که صبح شنبه ۶ تیر از ساعت ۶:۳۰ برابر تیم ملی فوتبال مصر برگزار می‌شود، با دستور استاندار مرکزی، ادارات استان فردا شنبه از ساعت ۹:۳۰ فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

خوزستان

بنا بر اعلام روابط عمومی استانداری خوزستان در راستای حمایت از تیم ملی فوتبال ایران، ادارات خوزستان به دستور استاندار روز شنبه با تاخیر شروع به کار می‌کنند.

کرمان

استاندار کرمان، اعلام کرد: با توجه به آغاز دیدار تیم ملی فوتبال ایران و مصر از ساعت ۶:۳۰ صبح روز شنبه، به‌منظور ایجاد بستر مناسب برای تماشای این مسابقه توسط علاقه‌مندان، فعالیت ادارات دولتی، مؤسسات عمومی و سایر دستگاه‌های اجرایی استان کرمان در روز شنبه ۶ تیرماه با دو ساعت تأخیر آغاز خواهد شد.

مازندران

استاندار مازندران با بیان این‌که تیم ملی ایران در شرایط کنونی یکی از محورهای وحدت و تقویت همبستگی ملی است، اظهار کرد: این تصمیم با هدف فراهم کردن امکان همراهی هرچه بیشتر مردم و کارکنان دستگاه‌های اجرایی با تیم ملی کشورمان اتخاذ شده است.

لرستان

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری لرستان امروز عصر و در جمع خبرنگاران در محل استانداری اظهار کرد: فردا فعالیت ادارات، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های استان با ۲ ساعت تأخیر آغاز می‌شود.

گیلان

،با ابلاغ استانداری گیلان و در راستای اجرای دستورالعمل معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور، کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان می‌توانند در روز شنبه ۶ تیرماه، در صورت نیاز، با حداکثر دو ساعت تأخیر و به‌صورت شناور در محل کار حاضر شوند.

بوشهر

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار بوشهر گفت: در حمایت از تیم ملی، ادارات استان بوشهر در روز شنبه با ۲ ساعت تاخیر آغاز به کار خواهند کرد.

هرمزگان

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان با اعلام این خبر گفت: به دستور محمد آشوری استاندار هرمزگان، به دلیل برگزاری بازی حساس تیم ملی فوتبال کشورمان ساعت کاری ادارات هرمزگان فردا شنبه از ۹:۳۰ آغاز می‌شود.

سیستان و بلوچستان

بنا به دستور استاندار سیستان وبلوچستان؛ ساعت فعالیت تمامی ادارات، بانک‌ها، مؤسسات عمومی و دستگاه‌های اجرایی استان، به دلیل برگزاری دیدار تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران و مصر در ساعت ۶:۳۰ صبح روز شنبه ۶ تیرماه و در راستای همراهی با موج حمایت مردمی از تیم ملی، تقویت همبستگی و انسجام ملی، با ۲ساعت تأخیر آغاز شده و کارکنان از ساعت ۹صبح در محل کار خود حضور خواهند یافت.

ایلام

با تصمیم استاندار ایلام و به‌منظور حمایت از تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران آغاز به‌کار ادارات استان برای فردا شنبه ۶ تیرماه با دو ساعت تأخیر انجام می‌شود.

کرمانشاه

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه گفت: به‌منظور رفاه حال مردم استان و امکان تماشای بازی تیم ملی فوتبال کشورمان، دستگاه‌های اجرایی، بیمه‌ها و بانک‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی استان در روز شنبه با دو ساعت تأخیر و از ساعت ۹ صبح آغاز بکار می‌کنند.

یادآور می‌شود، این دستورالعمل شامل دستگاه‌های خدمات‌رسان و مراکز بهداشت و درمان نمی‌شود و این مراکز طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.