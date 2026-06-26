رایزنی تلفنی وزرای خارجه ایران و امارات

«شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان» معاون نخست‌وزیر و وزیر خارجه امارات متحده عربی، در تماس تلفنی با «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران، درباره آخرین تحولات منطقه و وضعیت کلی اوضاع گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش تابناک؛ در این گفت‌وگو، طرفین به بررسی مجموعه تحولات و تنش‌های منطقه‌ای پرداختند و طرف اماراتی ابراز امیدواری کرد که مذاکرات جاری بتواند به نتایجی مثبت منجر شود که امنیت و ثبات پایدار در منطقه را تضمین کند.

وزیر خارجه امارات تأکید کرد که دیپلماسی جدی و گفتگوی مسئولانه، بهترین راه برای مقابله با همه بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است و آرمان‌های مردم برای رفاه و توسعه را محقق می‌کند.