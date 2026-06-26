هزاران تن از اهالی غزه امروز جمعه در شهر غزه، پیکر «ولید مجدی هنیه»، برادرزاده شهید «اسماعیل هنیه»، را تشییع کردند. وی بر اثر جراحاتی که در حمله اسرائیل به اطراف مجتمع مسکونی ایتالیایی در محله النصر در غرب شهر غزه برداشته بود، به شهادت رسید.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ مراسم تشییع با حضور گسترده مردم برگزار شد و شرکت‌کنندگان با سر دادن تکبیر و شعارهایی علیه جنایت‌های مداوم رژیم اشغالگر علیه مردم فلسطین و خانواده‌های آنان، پیکر این شهید را تا محل خاکسپاری همراهی کردند. پیش از تدفین نیز نماز میت بر پیکر وی اقامه شد.

تشییع کنندگان شعار می‌دادند «حرکتنا حماس... جیشنا قسام» (جنبش ما حماس و ارتش ما عزالدین قسام است) «خیبر خیبر یا یهود 7 اکتوبر سوف یعود» (ای یهود خیبر را به یاد داشته باشد، 7 اکتبر به زودی تکرار می‌شود) و دیگر شعارهایی در تأیید و حمایت از حماس.

شهادت ولید هنیه، او را به جمع شمار زیادی از شهدای خانواده اسماعیل هنیه پیوند داد؛ خانواده‌ای که در جریان جنگ غزه، شماری از اعضای خود را از دست داده و به گفته منابع فلسطینی، این جان‌باختگان نمادی از همراهی رهبران مقاومت و خانواده‌های آنان با مردم فلسطین در دفاع از سرزمین و مقدسات به شمار می‌روند.

اما نکته دیگر همزمانی تشییع پیکر این شهید با روز موعود مخالفان حماس در غزه بود، جریان مشکوکی به نام «حراک 26 یونیو» (جنبش 26 ژوئن) از هفته‌ها پیش از اهالی غزه خواسته بود تا امروز یعنی 26 ژوئن به خیابان‌ها آمده و علیه حماس شعار داده و تجمع کنند.

با این حال امروز هیچ خبری در غزه علیه حماس نبود و برعکس فضای این منطقه با تشییع پیکر این شهید کاملا همسو با این جنبش مقاومت پیش رفت.

این جریان که از خرج غزه هدایت می‌شود، حماس را عامل وضع فعلی غزه معرفی کرده و چشمانش را به روی جنایات ارتش اشغالگر بسته است.

این جریان همچنین عمدتاً از راه شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک، اینستاگرام و ایکس تبلیغ می‌شود و شعارهای آن شامل درخواست برای «زندگی بهتر»، پایان جنگ، گرسنگی و آوارگی و انتقاد از عملکرد حماس است. بسیاری از کسانی که این دعوت را پخش می‌کنند، در خارج از غزه (در اروپا یا جاهای دیگر) زندگی می‌کنند.

«عبد الحمید عبدالعاطی» روزنامه‌نگار و فعال فلسطینی که اکنون در مصر به سر می‌برد، ابداع‌گر این جریان مشکوک شناخته می‌شود.

با این حال بیشتر کاربران و صفحات فلسطینی این جنبش را «مشکوک» و تلاش برای ایجاد تفرقه داخلی می‌دانند. آن‌ها معتقدند این حرکت توجه را از جنایات اسرائیل منحرف می‌کند و به نفع دشمن است.

روز سه شنبه گذشته نیز چند تن از بزرگان و ریش‌سفیدان غزه در گفت‌و‌گو با وبگاه خبری شهاب، نسبت به جریان موسوم به « جنبش26 ژوئن» موضع گرفته و گفتند: باید با قاطعیت با شبه‌نظامیان وابسته و مزدور برخورد شود و هر فردی که مشارکت او در خدمت به اشغالگران یا برهم زدن امنیت جامعه فلسطین ثابت شود، باید مورد بازخواست و مجازات قرار گیرد.

اعتراضات یا تجمعات علیه حماس پیش از این نیز سابقه داشته و مواردی از تجمعات در سال۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ و سپس ۲۰۱۹ نیز وجود دارد؛ اما جریان‌هایی که پس از آغاز جنگ نوک پیکان حملات خود را به جای ارتش اسرائیل به سمت حماس نشانه گرفته‌اند، عمدتا از خارج غزه تغذیه می‌شوند.

در این میان ارتش اسرائیل به شکل علنی و رسمی گروهک‌های مسلحی را از داخل غزه علیه حماس تجهیز و به کار گرفته است. بارزترین نمونه آن «یاسر ابوشباب» بود که تلاش داشت کنترل رفح را با پشتیبانی ارتش اسرائیل به دست بگیرد اما در در ۴ دسامبر ۲۰۲۵ در درگیری با حماس کشته شد.

اخیرا نیز گروهک‌های کوچک‌تری با پشتیبانی هوایی ارتش اسرائیل با یورش به خانه‌ها و چادرهای اهالی اقدام به غارت اموال مردم می‌کنند و همزمان اطلاعات افراد حماس را در اختیار اسرائیل قرار می‌دهند.

