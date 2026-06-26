آخرین وضعیت ترافیکی در آزادراههای قزوین
سرهنگ حسین تقیخانی با اشاره به موج بازگشت مسافران از تعطیلات چند روزه از صبح امروز اظهار کرد: ترافیک تا ساعاتی پیش در محورهای آزادراهی قزوین_رشت، قزوین_کرج و قزوین_زنجان پرحجم و در برخی مقاطع نیمه سنگین بوده است.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ وی افزود: پیشبینی میشود ترافیک در عصر تشدید شود و تا پاسی از شب ادامه ادامه داشته باشد؛ این در حالی است که اندکی از ترافیک را هم در شنبه عصر به سمت پایتخت خواهیم داشت.
رئیس پلیس راه استان قزوین به رانندگان توصیه کرد: با برنامهریزی و مدیریت رانندگان برای بازگشت اقدام کنند تا در ترافیک گیر نکنند و اگر ضرورت دارد سفر خود را آغاز کننپ با صبر و طمأنینه رانندگی کنند و فاصله طولی را رعایت کنند و عبور از لاین اضطراری رو فراموش کنند.تقیخانی استراحت قبل از آغاز و برگشت سفر را از سوی رانندگان ضروری خواند و تصریح کرد: یکی از علل عمده تصادفات پس از تعطیلات چند روزه خستگی و خوابآلودگی رانندگان به دلیل عدم استراحت کافی در تعطیلات بوده که سبب بروز تصادف میشود.
وی تاکید کرد: اگر در بین راه رانندگان احساس خستگی و ناتوانی در رانندگی داشته باشند لازم است که در مجتمعهای رفاهی به استراحت بپردازند.این مسئول انتظامی بر رعایت فاصله طولی مناسب از سوی رانندگان تاکید کرد و گفت: در صورت عدم رعایت فاصله طولی مناسب در محورها، تصادفات زنجیرهای رخ خواهد داد.