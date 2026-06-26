هشدار تخلیه رژیم صهیونیستی برای جنوب لبنان
رژیم صهیونیستی با پخش اعلامیههای تهدیدآمیز بر فراز شهرک «المنصوری» شهر صور در جنوب لبنان، از شهروندان این منطقه خواست منازل خود را ترک کنند.
کد خبر: ۱۳۸۱۵۴۷| |
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رژیم صهیونیستی در ادامه اقدامات تجاوزکارانه خود و نقض آتش بس، با پخش اعلامیههای تهدیدآمیز بر فراز شهرک «المنصوری» در جنوب لبنان، از شهروندان این منطقه خواست منازل خود را ترک کنند.
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ منابع خبری لبنانی با اعلام این خبر افزودند که یک پهپاد اسرائیلی بر فراز شهرک المنصوری در جنوب صور، اعلامیههایی پرتاب کرد که در آن شهروندان تهدید شدند و از آنها خواسته شده است روستای خود را ترک کنند.
در اعلامیه ارتش رژیم صهیونیستی نوشته شده است: «منطقه خطر! دور شوید... هر گونه نزدیک شدن به نیروهای ارتش اسرائیل شما را در معرض خطر قرار می دهد. نزدیک نشوید.»
این نخستین دستور تخلیه منطقهای در جنوب لبنان از زمان آتشبس تاکنون است.
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