بقائی: امنیت و عزت ملی قابل معامله نیست
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در واکنش به بیانیه مداخلهجویانه وزرای خارجه آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس در تاریخ ۲۵ ژوئن ۲۰۲۶، در شبکه ایکس نوشت: بدون تردید ایران بیشتر از هر طرف دیگری، دغدغه امنیت جمعی منطقه را دارد. اینکه شورای همکاری خلیج فارس، تصور کند راه حل رفع این دغدغه، پناه بردن به بزرگترین ناقض امنیت است، خود نقض غرض است و طنزی تلخ و نشانهای مایوسکننده از عدم درسآموزی از تجربههای تلخ اخیر.
به گزارش تابناک؛ وی تاکید کرده است: باید از همسایگان جنوبی پرسید چرا خود، با نقض اصل حسن همجواری و قواعد بنیادین حقوق بینالملل، در حمله تجاوزکارانه علیه همسایه مسلمان همراهی کردند و اجازه دادند که از قلمروی آنها علیه ایران استفاده یا از آنجا موشک شلیک شود؟
بقائی پرسیده است: چرا آنها درباره مسابقه تسلیحاتی مخرب و خرید و ذخیرهسازی صدها میلیارد دلار انواع تسلیحات پیشرفته که هیچ توجیه دفاعی ندارند تغافل میکنند؟ چرا تجاوزهای مکرر رژیم صهیونیستی علیه کشورهای منطقه و اشغال سرزمین فلسطین و لبنان را نادیده میگیرند؟
در ادامه این پیام آمده است: چرا در قبال زرادخانه هستهای خارج از هرگونه نظارت بینالمللی رژیم اشغالگر سکوت اختیار میکنند، اما توان دفاعی متعارف کشوری که بارها هدف تهدید و حمله آن هم از قلمرو کشورهای همسایه قرار گرفته، «تهدید» معرفی میشود؟
بقائی تاکید کرده است: باید برای همگان روشن باشد که توانمندیهای نظامی ایران، ضامن حق ذاتی دفاع مشروع ملت ایران در برابر تجاوز و جنایت است و همزمان تامین کننده صلح و ثبات در منطقه.
سخنگوی وزارت خارجه تصریح داشته است: امنیت و عزت ملی کشور قابل معامله یا مشروطسازی نیست؛ همانطور که حق ذاتی دفاع مشروع به هیچ عنوان نمیتواند موضوع گفتگو باشد، ابزارهای آن هم نمیتواند موضوع مصالحه با هیچ طرفی باشد. س