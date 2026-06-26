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3217
بازدید
پ
توئیت نخست وزیر هند برای عاشورای حسینی
کد خبر:
۱۳۸۱۵۳۹
تاریخ انتشار:
۰۵ تير ۱۴۰۵ - ۱۶:۵۰
26 June 2026
کد خبر:
۱۳۸۱۵۳۹
|
۰۵ تير ۱۴۰۵ - ۱۶:۵۰
26 June 2026
|
3217
بازدید
3217
بازدید
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هند
عاشورا
نخست وزیر هند
امام حسین
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