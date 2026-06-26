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پزشکیان: استانداران رئیس‌جمهور استان شده‌اند

برای رفع مشکلات و پیشبرد امور مناطق تحت مدیریت خود، با اختیارات بیشتری تصمیم‌گیری و اقدام کنند.
کد خبر: ۱۳۸۱۵۳۸
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پزشکیان: استانداران رئیس‌جمهور استان شده‌اند

 رییس ‌جمهور با تاکید بر افزایش اختیارات استانداران، گفت: دامنه اختیارات استانداران به گونه‌ای افزایش یافته که آنان در عمل «رییس ‌جمهور استان» محسوب می‌شوند و می‌توانند برای رفع مشکلات و پیشبرد امور مناطق تحت مدیریت خود، با اختیارات بیشتری تصمیم‌گیری و اقدام کنند.
 
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، مسعود پزشکیان روز جمعه در نشست مشترک با مدیران حوزه مرز و راه‌سازی آذربایجان‌غربی اظهار کرد: بسیاری از مشکلات تاریخی استان‌ها ناشی از آن بوده که تصمیم‌گیران، شناخت دقیقی از موانع و ظرفیت‌های هر منطقه نداشته‌اند و در نتیجه، راهکارهایی ارائه شده که با واقعیت‌های موجود همخوانی نداشته است.
 
وی افزود: افزایش اختیارات استانداران و تقویت قدرت تصمیم‌گیری آنان، زمینه را برای نگاهی واقع ‌بینانه‌تر به مسائل و اتخاذ تصمیم‌های اجرایی متناسب با شرایط هر استان فراهم می‌کند؛ موضوعی که می‌تواند روند توسعه و رفع چالش‌های محلی را تسریع کند.

رییس‌ جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی گشایش‌های اقتصادی در عرصه بین‌المللی، تصریح کرد: هرگونه موفقیت و دستاورد در این مسیر، در راستای تقویت زیرساخت‌های کشور و اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای سرمایه‌گذاری خواهد شد.
 
پزشکیان با تاکید بر اهمیت توسعه شبکه ریلی کشور، خواستار تسریع در اجرای خطوط ریلی ترانزیتی شد و گفت: با اولویت‌بندی تخصصی و برنامه‌ریزی دقیق، باید ظرفیت‌های حمل‌ونقل ریلی، به‌ویژه در استان آذربایجان‌غربی به دلیل موقعیت راهبردی و ژئوپلیتیکی آن، بیش از پیش ارتقا یابد تا این استان بتواند نقش موثرتری در تجارت و ترانزیت بین‌المللی ایفا کند.
 
وی همچنین با اشاره به ضرورت ایجاد توازن میان توسعه و منابع در دسترس، خاطرنشان کرد: توسعه بدون توجه به ظرفیت‌ها و منابع موجود، می‌تواند در آینده مشکلات جدی برای کشور ایجاد کند؛ لازم است نگاه به توسعه از رویکردی تک‌بعدی فاصله گرفته و با نگاهی جامع و پایدار دنبال شود.
 
رییس ‌جمهور در پایان با تاکید بر ضرورت تکمیل هرچه سریع‌تر پروژه بزرگراه ارومیه–تبریز، این طرح را یکی از مطالبات مهم مردم منطقه دانست و افزود: همه دستگاه‌های مسوول باید با بسیج امکانات و توان خود، روند اجرای این پروژه را شتاب بخشند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد.

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مسعود پزشکیان استانداران اختیارات سیل ارومیه
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۲۱
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
5
5
پاسخ
خدا به خیر کنه !!!!!!!!!!! آفتابه لگن هفت دست شام و نهار خبری نیست !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
3
4
پاسخ
خودت ناتوانی چرا رییس جمهورشدی
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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