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برخورد هواپیما به آسمان‌خراش ۵۱۸ متری در پکن

یک هواپیما با آسمان‌خراشی به ارتفاع ۱۷۰۰ فوت (حدود ۵۱۸ متر) در پکن برخورد کرد و سپس به زمین سقوط کرد که منجر به تخلیه ساختمان شد.
کد خبر: ۱۳۸۱۵۳۷
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برخورد هواپیما به آسمان‌خراش ۵۱۸ متری در پکن

یک هواپیما با آسمان‌خراشی به ارتفاع ۱۷۰۰ فوت (حدود ۵۱۸ متر) در پکن برخورد کرد و سپس به زمین سقوط کرد که منجر به تخلیه ساختمان شد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در اثر این برخورد، دو پنجره ساختمان شکسته شد و هواپیما کاملاً متلاشی گردید.

دود غلیظی از طبقه همکف ساختمان، جایی که لاشه هواپیما پراکنده شده بود، به هوا برخاست.

شمار تلفات هنوز مشخص نیست.

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