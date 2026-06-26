برخورد هواپیما به آسمانخراش ۵۱۸ متری در پکن
یک هواپیما با آسمانخراشی به ارتفاع ۱۷۰۰ فوت (حدود ۵۱۸ متر) در پکن برخورد کرد و سپس به زمین سقوط کرد که منجر به تخلیه ساختمان شد.
کد خبر: ۱۳۸۱۵۳۷| |
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یک هواپیما با آسمانخراشی به ارتفاع ۱۷۰۰ فوت (حدود ۵۱۸ متر) در پکن برخورد کرد و سپس به زمین سقوط کرد که منجر به تخلیه ساختمان شد.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در اثر این برخورد، دو پنجره ساختمان شکسته شد و هواپیما کاملاً متلاشی گردید.
دود غلیظی از طبقه همکف ساختمان، جایی که لاشه هواپیما پراکنده شده بود، به هوا برخاست.
شمار تلفات هنوز مشخص نیست.
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