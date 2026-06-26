یک هواپیما با آسمان‌خراشی به ارتفاع ۱۷۰۰ فوت (حدود ۵۱۸ متر) در پکن برخورد کرد و سپس به زمین سقوط کرد که منجر به تخلیه ساختمان شد.

یک هواپیما با آسمان‌خراشی به ارتفاع ۱۷۰۰ فوت (حدود ۵۱۸ متر) در پکن برخورد کرد و سپس به زمین سقوط کرد که منجر به تخلیه ساختمان شد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در اثر این برخورد، دو پنجره ساختمان شکسته شد و هواپیما کاملاً متلاشی گردید.

دود غلیظی از طبقه همکف ساختمان، جایی که لاشه هواپیما پراکنده شده بود، به هوا برخاست.

شمار تلفات هنوز مشخص نیست.