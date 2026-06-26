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افزایش تلفات زمین‌لرزه‌های ونزوئلا

امدادگران و شاهدان می گویند در کاراکاس و شهر ساحلی مجاور، «لا گوایرا»، صدای درخواست کمک مردم از زیر آوار ساختمان‌های فروریخته شنیده می‌شود.
کد خبر: ۱۳۸۱۵۳۶
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افزایش تلفات زمین‌لرزه‌های ونزوئلا


اولین آمار رسمی از زمین‌لرزه‌های شدید بامداد امروز در ونزئلا توسط رودریگز اعلام شد.

دو زلزله با بزرگی ۷.۱ و ۷.۵ ریشتر با فاصله حدود یک دقیقه ونزوئلا را لرزاند و باعث فرو ریختن ساختمان‌ها و خسارت در کاراکاس و دیگر مناطق کشور شد.

رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا دلسی رودریگز اعلام کرد که در پی وقوع دو زمین‌لرزه پیاپی در این کشور، دست‌کم ۵۸۹ نفر جان باخته و ۲ هزار و ۹۸۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

پبه گزارش تابناک؛ امدادگران و شاهدان می گویند در کاراکاس و شهر ساحلی مجاور، «لا گوایرا»، صدای درخواست کمک مردم از زیر آوار ساختمان‌های فروریخته شنیده می‌شود.

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