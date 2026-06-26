امدادگران و شاهدان می گویند در کاراکاس و شهر ساحلی مجاور، «لا گوایرا»، صدای درخواست کمک مردم از زیر آوار ساختمان‌های فروریخته شنیده می‌شود.



اولین آمار رسمی از زمین‌لرزه‌های شدید بامداد امروز در ونزئلا توسط رودریگز اعلام شد.

دو زلزله با بزرگی ۷.۱ و ۷.۵ ریشتر با فاصله حدود یک دقیقه ونزوئلا را لرزاند و باعث فرو ریختن ساختمان‌ها و خسارت در کاراکاس و دیگر مناطق کشور شد.

رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا دلسی رودریگز اعلام کرد که در پی وقوع دو زمین‌لرزه پیاپی در این کشور، دست‌کم ۵۸۹ نفر جان باخته و ۲ هزار و ۹۸۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

پبه گزارش تابناک؛ امدادگران و شاهدان می گویند در کاراکاس و شهر ساحلی مجاور، «لا گوایرا»، صدای درخواست کمک مردم از زیر آوار ساختمان‌های فروریخته شنیده می‌شود.