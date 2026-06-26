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پزشکیان در جلسه بررسی احیای دریاچه ارومیه
حضور رئیسجمهور در جلسه بررسی روند پیشرفت احیای دریاچه ارومیه
کد خبر:
۱۳۸۱۵۳۴
تاریخ انتشار:
۰۵ تير ۱۴۰۵ - ۱۶:۱۴
26 June 2026
کد خبر:
۱۳۸۱۵۳۴
|
۰۵ تير ۱۴۰۵ - ۱۶:۱۴
26 June 2026
|
2049
بازدید
2049
بازدید
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مسعود پزشکیان
رئیس جمهور
ارومیه
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