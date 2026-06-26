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پزشکیان در جلسه بررسی احیای دریاچه ارومیه

حضور رئیس‌جمهور در جلسه بررسی روند پیشرفت احیای دریاچه ارومیه
کد خبر: ۱۳۸۱۵۳۴
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پزشکیان در جلسه بررسی احیای دریاچه ارومیه
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