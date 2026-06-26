در حمایت از تیم ملی؛ تاخیر در فعالیت ادارات استانها
به گزارش تابناک؛ با توجه به برگزاری دیدار تیم ملی فوتبال ایران و مصر در ساعت ۶:۳۰ صبح روز شنبه ۶ تیرماه، به منظور فراهم نمودن شرایط جهت تماشای این مسابقه توسط شهروندان و کارکنان، فعالیت تمامی ادارات دولتی، مؤسسات عمومی و دستگاههای اجرایی در روز مذکور با دو ساعت تأخیر آغاز خواهد شد.
استان کرمان
با توجه به آغاز دیدار تیم ملی فوتبال ایران و مصر از ساعت ۶:۳۰ صبح روز شنبه، بهمنظور ایجاد بستر مناسب برای تماشای این مسابقه توسط علاقهمندان، فعالیت ادارات دولتی، مؤسسات عمومی و سایر دستگاههای اجرایی استان کرمان در روز شنبه ۶ تیرماه با دو ساعت تأخیر آغاز خواهد شد.
استان خوزستان
با توجه به مسابقه حساس تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ که صبح شنبه ۶ تیر از ساعت ۶:۳۰ برابر تیم ملی فوتبال مصر برگزار میشود، با دستور استاندار خوزستان، ادارات استان فردا شنبه از ساعت ۹:۳۰ فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.
استان مازندران
استاندار مازندران از تعویق دو ساعته آغاز به کار ادارات، دستگاههای اجرایی و بانکهای استان در روز شنبه خبر داد و گفت: این تصمیم با هدف تقویت موج حمایت از تیم ملی فوتبال ایران به عنوان نماد انسجام و اتحاد ایرانیان و ایجاد فرصت برای همراهی کارکنان و مردم با این مسابقه اتخاذ شده است.