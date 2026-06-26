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برقراری دوباره پروازهای فرودگاه کیش

بعد از گذشت حدود گذشت ۴ ماه، صبح جمعه ۵ تیر ۱۴۰۵، با فرود اولین پرواز، فرودگاه بین المللی جزیره کیش، رسما فعالیت خود را که به علت تجاوز آمریکایی - صهیونی به کشورمان و آغاز جنگ رمضان تعطیل شده بود از سر گرفت.
کد خبر: ۱۳۸۱۵۳۲
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برقراری دوباره پروازهای فرودگاه کیش

به گزارش تابناک؛ بعد از گذشت حدود گذشت ۴ ماه، صبح امروز جمعه ۵ تیر ۱۴۰۵، با فرود اولین پرواز، فرودگاه بین المللی جزیره کیش، رسما فعالیت خود را که به علت تجاوز آمریکایی - صهیونی به کشورمان و آغاز جنگ رمضان تعطیل شده بود از سر گرفت. همچنین با توجه به اهمیت برقراری پروازها برای جزیره کیش و لحظه شماری ساکنان و فعالان اقتصادی و همچنین علاقه مند کیش برای آن، مراسم استقبال از مسافران و رسم نمادین واتر سالوت نیز برگزار شد.

 

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