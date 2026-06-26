مهار آتشسوزی محدود در پتروشیمی کارون
ظهر امروز در جریان عملیات آواربرداری و ایمنسازی ناشی از حملات اخیر به تأسیسات منطقه، بخشی از واحد ۳۸۰ این مجتمع دچار حریق جزئی شد.
کد خبر: ۱۳۸۱۵۲۹| |
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به گزارش تابناک؛ روابط عمومی پتروشیمی کارون اعلام کرد: ظهر امروز در جریان عملیات آواربرداری و ایمنسازی ناشی از حملات اخیر به تأسیسات منطقه، بخشی از واحد ۳۸۰ این مجتمع دچار حریق جزئی شد.
با اقدام فوری، دقیق و هماهنگ نیروهای آتشنشانی و تیمهای امدادی شرکت پتروشیمی کارون، این حریق در کوتاهترین زمان ممکن بهطور کامل مهار و خاموش شد.
🔹این رویداد هیچگونه تلفات جانی یا خسارت مالی، نداشته است.
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