



به گزارش تابناک؛ روابط عمومی پتروشیمی کارون اعلام کرد: ظهر امروز در جریان عملیات آواربرداری و ایمن‌سازی ناشی از حملات اخیر به تأسیسات منطقه، بخشی از واحد ۳۸۰ این مجتمع دچار حریق جزئی شد.



با اقدام فوری، دقیق و هماهنگ نیروهای آتش‌نشانی و تیم‌های امدادی شرکت پتروشیمی کارون، این حریق در کوتاه‌ترین زمان ممکن به‌طور کامل مهار و خاموش شد.



🔹این رویداد هیچ‌گونه تلفات جانی یا خسارت مالی، نداشته است.