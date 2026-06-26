پاسخ تند میثم مطیعی به هتاکان فرماندهان نظامی





به گزارش تابناک؛ «میثم مطیعی»مداح اهل‌بیت در شب عاشورا با انتقاد از هتاکان به فرماندهان نظامی گفت: برخی چطور به خودشان اجازه می‌دهند زیر باد کولر بنشینند پا روی پا بیندازند و فرماندهان نظامی سپاه و ارتش و نیروهای امنیتی را با بدترین الفاظ خطاب قرار دهند؟



این همان چیزی است که ضد انقلاب می‌خواهد؛ این که ما خودمان بدست خودمان نیروهای مؤمن و مجاهد نظامی کشورمان را تضعیف کنیم. راه رهبر شهید ما این نبود! انتقاد اگر هست منصفانه باشد.



چه توافق بشود، چه نشود، هزاران سند بین ما و دشمن امضاء بشود یا نشود، ما خون‌خواه خون‌های ریخته شده بالاخص خون رهبر شهید انقلاب هستیم.



اگر عاملان اصلی این جنایت ها ترامپ ملعون و نتانیاهو فاسد و ملعون مجازات نشوند ما خودمان را مدیون می‌دانیم. همه کسانی که دخیل بودند در این ماجرا نباید بدون محاکمه و تاوان جنایت‌هایشان به مرگ طبیعی از دنیا بروند. ما چنین اجازه ای را نخواهیم داد.