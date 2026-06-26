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تصاویر امام شهید در دست عزاداران در بین‌الحرمین

تصاویر امام شهید در دست عزاداران طویریج در بین‌الحرمین را ملاحظه می‌کنید.
کد خبر: ۱۳۸۱۵۲۴
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1298 بازدید
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عزاداران طویریج بین الحرمین امام شهید
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