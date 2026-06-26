پیام تند آشنا: جایگاه رهبری را پایین نیاوریم
حسام الدین آشنا نوشت: ایرانیان بر محور رهبری دور هم جمع شدهاند؛ جمع مردم را متفرق نکنیم.
کد خبر: ۱۳۸۱۵۱۴| |
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به گزارش تابناک؛ حسام الدین آشنا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ایرانیان بر محور رهبری دور هم جمع شدهاند؛ جمع مردم را متفرق نکنیم.
جایگاه رهبری را در حد فهم ناقص خود پایین نیاوریم.
رهبری را به نفع جناح خود مصادره نکنیم.
پیامهای رهبری را تفسیر به رأی نکنیم.
خیانت نکنیم و از ایجاد تفرقه میان رهبری، فرماندهان، رئیس جمهور، دولت و مردم دست برداریم.
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