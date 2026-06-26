صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پیام تند آشنا: جایگاه رهبری را پایین نیاوریم

حسام الدین آشنا نوشت: ایرانیان بر محور رهبری دور هم جمع شده‌اند؛ جمع مردم را متفرق نکنیم.
کد خبر: ۱۳۸۱۵۱۴
| |
4679 بازدید

پیام تند آشنا: جایگاه رهبری را پایین نیاوریم

به گزارش تابناک؛ حسام الدین آشنا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ایرانیان بر محور رهبری دور هم جمع شده‌اند؛ جمع مردم را متفرق نکنیم.

جایگاه رهبری را در حد فهم ناقص خود پایین نیاوریم.

رهبری را به نفع جناح خود مصادره نکنیم.

پیام‌های رهبری را تفسیر به رأی نکنیم.

خیانت نکنیم و از ایجاد تفرقه میان رهبری، فرماندهان، رئیس جمهور، دولت و مردم دست برداریم.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
حسام الدین آشنا رهبری جناح تفرقه فرماندهان
توافق ایران و آمریکا بر سر توقف حملات/ دور جدید مذاکرات در دوحه تکذیب شد/ ترامپ: فردا نمایندگان این کشور با ایران دیدار می‌کنند
مرد کت‌وشلوار قرمز سوژه متفاوت جام جهانی/داستان مردی که ۹۰ دقیقه بی‌حرکت می‌ایستد!
وال استریت: مذاکرات ایران و آمریکا لغو شد/ نیویورک تایمز: مذاکرات لغو نشده است
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پزشکیان: نتانیاهو و چندگروه دیگر از مذاکره ناراضی هستند!
بعضی افراد در دفتر رهبری اجازه نمی‌دادند هر مطلبی به اطلاع ایشان برسد
مذاکره با هدایت رهبری انجام می‌شود
پاسخ به کسانی که علیه قالیباف و عراقچی شعار می‌دهند
هشدار صریح آشنا به مخالفان توافق
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
آخرین اخبار
حذف ناباورانه آلمان مقابل پاراگوئه در نبرد پنالتی‌ها/ گیل و VAR ناجی نماینده آمریکای جنوبی
عکس: آماده‌سازی محل وداع با پیکر رهبر شهید در مصلی
عکس: طرح جایگاه وداع با رهبر شهید انقلاب
آمریکا نشان داد به تفاهم پایبند نیست/ وقت تجدیدنظر در مذاکرات فرا رسیده است
بازجویی خوب ناخن‌کشیدن نیست!/چرا آمریکایی‌ها نمی‌توانند روحانی‌ها را در سیاست ببینند و شاه از حرف‌های فلسفی حس انزجار کرد
واکنش پزشکیان به نقض پی‌درپی آتش‌بس از سوی آمریکا
بازداشت‌ها در عراق حالت فرقه‌ای ندارد؛ سنی، شیعه و کُرد در لیست بازداشت‌ها قرار دارند/ بازداشت ها با حمایت آیت الله سیستانی همراه بود
جزئیات برنامه‌های ارتش در مراسم بدرقه رهبر شهید
برخورد هواپیمای مسافربری با یک پهپاد در نیویورک
اتهام تبانی اتریش و الجزایر توسط میثاقی
ثبت دمای ۵۲ درجه در شرق کشور
با خوردن این دو میوه قلبتان از شما تشکر می‌کند!
عکس: تصویری کم سابقه از وضعیت سد کرج!
انتقاد شدید عارف از امنیت سایبری برخی بانکها
سرقت‌های سریالی دو جوان به خاطر شرط‌بندی
زمان گرانی نان نبود/ سازمان برنامه نمی‌تواند یارانه نان را تأمین کند / فشار نباید از جیب مردم جبران شود  (۳۱۳ نظر)
دهک‌های بالا به نفع دهک‌های پایین حذف شوند  (۱۹۱ نظر)
سناریوها جور نشد؛ حذف پرحسرت ایران/ وداع شاگردان قلعه‌نویی با جام جهانی  (۱۷۴ نظر)
ساعت بازی ایران و مصر به وقت تهران  (۱۵۳ نظر)
گزارش‌های مردمی از قطعی و اختلال در شبکه بانکی/ مشکل کجاست؟  (۱۴۹ نظر)
پایان کابوس تخلیه اجباری/ تمدید خودکار اجاره با مهر تأیید سران قوا  (۱۱۸ نظر)
از مداح تا کارگردان؛ چرا هتاکی به رئیس‌جمهور عادی‌سازی شده است؟  (۱۱۵ نظر)
پیام پرویز پرستویی به مزدک میرزایی  (۱۰۳ نظر)
اختلال بانکی، گرفتاری مردم و یک پرسش جدی/ آیا پای نفوذ در میان است؟  (۸۶ نظر)
تساوی ایران و مصر در گام آخر؛ صعود به اما و اگر کشید/ پنالتی از دست رفته و گل مردود علیه آرزوهای ایرانی + فیلم  (۸۴ نظر)
نرخ‌های جدید نانوایی‌ها اعلام شد/ فرار نانوایان به سمت آرد آزاد !  (۷۵ نظر)
ادامه مذاکرات در شرایط فعلی توجیهی ندارد / ضرورت برخورد قاطع با تحرکات آمریکا  (۷۴ نظر)
تحصن برای بازگشایی صحن؛ مگر قرار نبود قانون فصل‌الخطاب باشد؟  (۶۷ نظر)
حضور مهدی کروبی در حرم امام خمینی (ره)  (۶۲ نظر)
بازی جدید آمریکا با دارایی‌های ایران! / چرا پیشنهاد آمریکا برای تهاتر گندم و ذرت خطرناک است؟  (۶۲ نظر)
tabnak.ir/005nOU
tabnak.ir/005nOU