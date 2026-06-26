بیانیه تند ایران علیه آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس

وزارت امور خارجه امروز ضمن محکوم کردن بیانیه مداخله‌جویانه وزرای خارجه آمریکا و شورای همکاری خلیج‌فارس، اعلام کرد که جمهوری اسلامی کوچک‌ترین مماشاتی در امر دفاع از کیان ایران و توانمندی‌های موشکی و پهپادی نخواهد داشت.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز (جمعه) پنجم تیرماه در بیانیه‌ای به بیانیه مداخله‌جویانه وزرای امور خارجه آمریکا و شورای همکاری خلیج‌فارس واکنش نشان داد.

در این بیانیه آمده است: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، مواضع مندرج در بیانیه مشترک وزیر امور خارجه آمریکا و وزرای خارجه شورای همکاری خلیج‌فارس، مورخ ۲۵ ژوئن ۲۰۲۶، را مداخله‌جویانه، غیرمسئولانه و تحریک‌آمیز دانسته و نسبت به ادامه رفتار‌های ستیزه‌جویانه و مداخله‌جویانه در منطقه هشدار می‌دهد.

* حضور نظامی آمریکا در منطقه عامل ناامنی و تفرقه در منطقه

این بیانیه می‌افزاید: ادعای «تعهد پایدار آمریکا به امنیت کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج‌فارس»، چیزی بیش از لفاظی و وارونه‌نمایی واقعیت نیست. اکنون بیش از هر زمانی برای همگان آشکار شده است که حضور نظامی آمریکا در کشور‌های منطقه صرفا باری بر دوش ملت‌های منطقه و عامل ناامنی و تفرقه در منطقه است.

در این بیانیه عنوان شده است: استفاده آمریکا از پایگاه‌ها و امکانات نظامی مستقر در کشور‌های منطقه برای ارتکاب جنایت تجاوز علیه جمهوری اسلامی ایران طی بازه زمانی ۹ اسفند ۱۴۰۵ لغایت ۱۹ فروردین ۱۴۰۶ به وضوح نشان داد که آمریکا هیچ ارزشی برای امنیت کشور‌های منطقه و روابط فیمابین آنها قائل نیست.

وزارت امور خارجه یادآور شده است: انتظار می‌رود کشور‌های منطقه که قلمرو و امکانات آنها طی جنگ تحمیلی اخیر مورد بهره‌گیری متجاوزان آمریکایی -صهیونیستی برای حمله به ایران قرار گرفت، در دیدگاه‌های خود تجدیدنظر کنند.

در این بیانیه آمده است: جمهوری اسلامی ایران تکلیف صریح دول عضو شورای همکاری خلیج فارس، وفق حقوق بین‌الملل و اصل حسن همجواری، برای ممانعت از هرگونه استفاده طرف‌های ثالث از قلمرو و امکانات آنها جهت طراحی، سازماندهی، پشتیبانی و اجرای اقدامات غیرقانونی از جمله تجاوز نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران، را مجددا مورد تأکید قرار می‌دهد.

* توصیه به شورای همکاری خلیج‌فارس

در بیانیه فوق عنوان شده است: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با ابراز انزجار از تکرار دروغ بزرگ جعل شده توسط رژیم نسل‌کش صهیونیستی و آمریکا در رابطه با برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، به حکومت‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس توصیه می‌کند به جای همنوایی با آمریکا در تهدید انگاری از برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، برای تحقق ابتکار منطقه غرب آسیا عاری از سلاح‌های هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران همراه شوند و رژیم آمریکا را وادار به توقف کارشکنی در مسیر اجرای این ابتکار کنند.

در بیانیه وزارت امور خارجه با بیان اینکه صلح و امنیت پایدار در منطقه تنها از مجرای اعتمادسازی و همکاری متقابل بین کشور‌های منطقه، و به دور از مداخلات مخرب آمریکا حاصل می‌شود، آمده است: درج عبارت کلیشه‌ای «تهدید‌های ناشی از ایران» به‌عنوان مفهومی که از سال‌ها قبل توسط رژیم صهیونیستی و آمریکا در مسیر طرح ایران هراسی ابداع شد، نشانه تلاش هیأت حاکمه آمریکا برای تحمیل توهمات و مطامع خود بر کشور‌های منطقه است.

* در دفاع از کیان ایران مماشات نمی‌کنیم

این بیانیه می‌افزاید: در همین ارتباط، تهدید انگاری از توانمندی‌های دفاعی ایران قویا محکوم می‌شود. در شرایطی که آمریکا در راستای سیاست «تفرقه بینداز و حکومت کن»، کشور‌های عضو شورای همکاری را در یک مسابقه خطرناک و بی‌پایان تسلیحاتی گرفتار کرده و منطقه غرب آسیا را به یک زرادخانه عظیم تسلیحاتی تبدیل کرده است، صحبت از برنامه موشکی و پهپادی ایران غیرمسئولانه و کاملاً محکوم است. بدیهی است جمهوری اسلامی ایران کوچک‌ترین مماشاتی در امر دفاع از کیان ایران و توانمندی‌های مرتبط با آن نخواهد داشت.

* رژیم صهیونیستی تنها موجود نیابتی در منطقه

در این بیانیه خاطرنشان شده است: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با ابراز تأسف از همصدایی شورای همکاری خلیج فارس با آمریکا و رژیم صهیونیستی در توصیف مقاومت فلسطین و لبنان به‌عنوان «نیرو‌های نیابتی ایران»، یادآوری می‌کند که تنها موجود نیابتی در منطقه رژیم صهیونیستی است.

براساس این بیانیه، مبارزه مردم فلسطین و لبنان علیه اشغالگری و آپارتاید امری مشروع و کاملا قانونی وفق حقوق بین‌الملل است و همه دولت‌ها موظف به حمایت از آنها برای تحقق حق تعیین سرنوشت و رهایی از اشغال و آپارتاید استعماری هستند.

* تنگه هرمز در محدوده آب‌های سرزمینی ایران و عمان قرار دارد

در بیانیه فوق عنوان شده است: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، با یادآوری مسئولیت مستقیم آمریکا و رژیم صهیونیستی و نیز آن دسته از کشور‌های منطقه که در تجاوز نظامی آمریکایی - صهیونیستی علیه ایران مشارکت داشتند در تحمیل ناامنی بر تنگه هرمز، خاطرنشان می‌کند که تنگه هرمز در محدوده آب‌های سرزمینی دو دولت ساحلی یعنی ایران و عمان قرار دارد و آنچه در بند ۵ یادداشت تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی مورد توافق قرار گرفته است، مبنای عمل در رابطه با مدیریت کشتیرانی در این تنگه خواهد بود.

* شورای همکاری در رویکرد‌های خود نسبت به امنیت منطقه تجدیدنظر کنند

در پایان این بیانیه آمده است: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با یادآوری تجربه جنگ تحمیلی اخیر تحمیل شده از جانب آمریکا و رژیم صهیونیستی بر منطقه، کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج‌فارس را به تجدیدنظر در رویکرد‌های خود نسبت به امنیت این منطقه فرامی‌خواند و یک بار دیگر تأکید می‌کند امنیت جمعی تنها در سایه همکاری همه کشور‌های منطقه و بدون دخالت خارجی قابل تحقق است.