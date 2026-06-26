اخلالگران اقتصاد کشور باید مجازات شوند

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد حاج‌علی‌اکبری، امام جمعه موقت تهران، از قوه قضائیه، خواستار رسیدگی سریع، قاطع و شفاف به پرونده جاسوسان، نفوذی‌ها و اخلالگران امنیت کشور شد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد حاج‌علی‌اکبری در خطبه‌های نماز جمعه امروز (۵ تیرماه ۱۴۰۵) تهران با تسلیت ایام شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران با وفایش، ابراز امیدواری کرد که عرض ارادت و عزاداری‌های مردم در این ایام مورد عنایت ویژه آن حضرت قرار گیرد و دعای مستجاب سیدالشهدا (ع) شامل حال عزاداران شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی‌اکبری در ادامه با اشاره به برخی وصایای امام حسین (ع) به امام سجاد (ع) در روز عاشورا، گفت: در میان این وصایا، دعا‌هایی از گنجینه‌های آسمانی و نیز توصیه‌هایی برای رعایت تقوای الهی در زندگی اجتماعی وجود دارد که برای همه مؤمنان راهگشا است.

وی با اشاره به روایتی از امام سجاد (ع) افزود: براساس این روایت، امام حسین (ع) در روز عاشورا دعایی را که حضرت فاطمه زهرا (س) از پیامبر اکرم (ص) و ایشان نیز از جبرئیل امین آموخته بودند، به امام سجاد (ع) تعلیم دادند.

خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه این دعا برای زمان‌های سخت، گرفتاری‌های بزرگ، اندوه‌های سنگین و مصیبت‌های عظیم سفارش شده است، تأکید کرد: این دعا از گنجینه‌های ارزشمند معارف اهل‌بیت (ع) به شمار می‌رود و می‌تواند در شرایط دشوار، مایه آرامش و امید مؤمنان باشد.

خطیب نماز جمعه تهران تصریح کرد: روش و سیره اولیای الهی در دشواری‌ها، رجوع به خدای متعال، گفت‌و‌گو با حضرت حق، پناه بردن به آغوش رحمت پروردگار و امید بستن به لطف الهی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی‌اکبری ادامه داد: این دعای نورانی با سوگند به قرآن آغاز می‌شود و با صلوات بر پیامبر اکرم (ص) و اهل‌بیت (ع) پایان می‌یابد و در متن آن، اسمای الهی متناسب با شرایط سخت و اندوه‌بار مورد توجه قرار گرفته است تا مؤمنان بدانند چگونه در سختی‌ها خداوند را بخوانند و حاجات خود را با او در میان بگذارند.

وی ابراز امیدواری کرد که همه مؤمنان از این سرمایه الهی که به برکت سیدالشهدا (ع) و با وساطت حضرت فاطمه زهرا (س) در اختیار امت اسلامی قرار گرفته، بهره‌مند شوند.

خطیب نماز جمعه تهران همچنین به روایت دیگری از امام باقر (ع) اشاره کرد و گفت: براساس نقل مرحوم شیخ کلینی در کتاب کافی، امام سجاد (ع) در واپسین لحظات عمر شریف خود، همان وصیتی را که در روز عاشورا از امام حسین (ع) دریافت کرده بودند، به امام باقر (ع) منتقل کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی‌اکبری تأکید کرد: تکرار این سفارش از سوی امیرالمؤمنین (ع)، امام حسین (ع) و امام سجاد (ع) در حساس‌ترین و دشوارترین لحظات زندگی، نشان‌دهنده اهمیت ویژه این توصیه‌ها در مسیر هدایت و زندگی مؤمنانه است.

ظلم به افراد بی‌پناه، رویارویی مستقیم با خداوند متعال است

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی‌اکبری، ظلم به افراد ضعیف و بی‌پناه را از بزرگ‌ترین آسیب‌های اجتماعی دانست و گفت: اگر فردی توان دفاع از خود و احقاق حقش را ندارد و یا کسی نیست که او را یاری کند، همه باید مراقب باشند که کوچک‌ترین ظلمی از سوی آنان متوجه چنین افرادی نشود.

خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به سفارش‌های امام حسین (ع) در روز عاشورا، افزود: سیدالشهدا (ع) تأکید کرده‌اند که مظلومان بی‌پناه، پناهگاهی جز خداوند متعال ندارند و خداوند آه و ناله چنین مظلومانی را می‌شنود و خود عهده‌دار رسیدگی به ظلمی است که بر آنان روا شده است.

وی تصریح کرد: اگر در جامعه‌ای ظلم به افراد ضعیف رواج پیدا کند، برکت از آن جامعه گرفته می‌شود و خداوند متعال ظالمان را به شدت مورد مؤاخذه قرار خواهد داد.

خطیب نماز جمعه تهران با برشمردن مصادیقی از این ظلم، گفت: کارگری که حامی و مدافعی ندارد، شهروندی که امکان پیگیری حقوق خود را ندارد، کارمند زیردست، یا هر فردی که صدایش به جایی نمی‌رسد، نباید مورد تضییع حق قرار گیرد؛ چرا که ظلم به چنین افرادی بسیار خطرناک است و انسان را در برابر خداوند متعال قرار می‌دهد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی‌اکبری تأکید کرد: این سفارش، از مهم‌ترین توصیه‌های سید و سالار شهیدان (ع) درباره تقوای اجتماعی است که همه باید آن را به خاطر سپرده و در زندگی فردی و اجتماعی خود به آن عمل کنند.

وی در بخش پایانی خطبه اول با اشاره به مصائب اهل‌بیت (ع) پس از واقعه عاشورا، روایاتی از حرکت کاروان اسرا و عبور آنان از کنار پیکر‌های مطهر شهدای کربلا را نقل کرد و به ذکر مصائب حضرت زینب (س) و خاندان امام حسین (ع) پرداخت.

پرونده جاسوسان و اخلالگران امنیت با سرعت، قاطعیت و شفافیت پیگیری شود

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی‌اکبری در خطبه‌های دوم نماز جمعه تهران با گرامیداشت سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی، این روز را نماد قدرت نرم انقلاب اسلامی و جلوه‌ای باشکوه از فرهنگ مقاومت و ایثار ملت ایران دانست.

خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به نقش آزادگان سرافراز در دوران دفاع مقدس، گفت: آزادگان، محیط اسارت را به میدان مقاومت، آموزش، تربیت و رشد تبدیل کردند و با مدیریت و هدایت مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی‌اکبر ابوترابی، رفتار‌ها و الگو‌های ماندگاری از خود به یادگار گذاشتند.

وی همچنین با گرامیداشت سالروز شهادت شهید آیت‌الله بهشتی و ۷۲ تن از یارانش و هفته قوه قضائیه، شهید بهشتی را نظریه‌پرداز عدالت اسلامی و انقلابی توصیف کرد و افزود: اندیشه‌ها، سیره مدیریتی و منظومه فکری این شهید بزرگوار، گنجینه‌ای ارزشمند برای استمرار مسیر انقلاب اسلامی است.

خطیب نماز جمعه تهران ضمن قدردانی از مسئولان و کارکنان قوه قضائیه، به‌ویژه رئیس دستگاه قضا، از خدمات دشوار و مسئولیت‌های سنگین این مجموعه تقدیر کرد و گفت: امیدواریم مسئولان دستگاه قضایی در اجرای عدالت و انجام مأموریت‌های بزرگ خود همواره موفق باشند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی‌اکبری در ادامه چهار مطالبه راهبردی از قوه قضائیه را مطرح کرد و اظهار داشت: در حوزه عزت و امنیت ملی، انتظار می‌رود در برخورد با اشرار، نفوذی‌ها و جاسوسانی که امنیت کشور را به خطر می‌اندازند، اقدامات بازدارنده با قدرت بیشتری دنبال شود و پرونده‌ها با سرعت، قاطعیت و شفافیت رسانه‌ای رسیدگی شوند تا هزینه ناامن‌سازی کشور برای دشمنان و عوامل داخلی آنان سنگین باشد.

وی دومین مطالبه را مربوط به عدالت معیشتی دانست و تصریح کرد: احتکار و گران‌سازی عمدی، به‌ویژه در شرایط جنگی، از مصادیق فساد و تضییع حقوق مردم است و کسانی که معیشت و سفره مردم را گروگان می‌گیرند، باید متناسب با جرم خود مجازات شوند.

خطیب نماز جمعه تهران همچنین با تأکید بر ضرورت تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی، خواستار شناسایی گلوگاه‌های رانت در بخش‌های مختلف اداری، بانکی و اقتصادی شد و گفت: تدوین نقشه جامع مبارزه با فساد، اعمال مجازات‌های بازدارنده، مصادره اموال نامشروع، بازگرداندن اموال به بیت‌المال و اطلاع‌رسانی شفاف در این زمینه، از مطالبات جدی مردم است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی‌اکبری در بخش دیگری از سخنان خود با هشدار نسبت به گسترش فساد اخلاقی سازمان‌یافته، اظهار داشت: شواهد نشان می‌دهد جریاناتی به‌صورت سازمان‌یافته و با سوءاستفاده از شرایط موجود، درصدد جابه‌جایی مرز‌های عفت و حیا در جامعه هستند و مقابله با این روند نیازمند طراحی‌های جدید و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های کشور است.

وی از دستگاه قضایی خواست با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی خود، سازوکار‌های جدیدی را برای مقابله مؤثر با این نوع از فساد در دستور کار قرار دهد.