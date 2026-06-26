هشدار ایران درباره تنگه هرمز





به گزارش تابناک؛ کاظم غریب‌آبادی؛ معاون وزیر امور خارجه در صفحه شخصی خود نوشت: عبور ایمن در تنگه هرمز با ترتیبات مبهم، مسیرهای موازی یا تصمیم‌سازی خارج از ملاحظات ایران، به عنوان دولت‌ ساحلی، تضمین نمی‌شود.



هر چارچوب معتبر باید بر هماهنگی با ایران و مفاد بند پنج یادداشت تفاهم اسلام آباد استوار باشد. در غیر این‌صورت، نتیجه، تعلیق مسیر تعیین شده موازی می شود.