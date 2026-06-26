ساعت بازی پرسپولیس و چادرملو تغییر کرد
با اعلام رسمی سازمان لیگ، به دلیل درخواست شبکه سه سیما برای پخش مسابقه تیم ملی والیبال کشورمان مقابل ژاپن، ساعت بازی دو تیم چادرملو اردکان و پرسپولیس تغییر کرد.
کد خبر: ۱۳۸۱۵۰۶| |
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به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ با اعلام رسمی سازمان لیگ، به دلیل درخواست شبکه سه سیما برای پخش مسابقه تیم ملی والیبال کشورمان مقابل ژاپن، ساعت بازی دو تیم چادرملو اردکان و پرسپولیس تغییر کرد.
به این ترتیب مسابقه دو تیم چادرملو اردکان و پرسپولیس امروز ۵ تیر به جای ساعت ۱۸:۴۵ در ساعت ۲۰:۳۰ در ورزشگاه پاس تهران آغاز میشود.
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