پیگیری قالیباف برای بازگشایی صحن علنی مجلس
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سلمان اسحاقی، اظهار کرد: اگرچه از آغاز جنگ رمضان، فعالیتهای نظارتی، جلسات کمیسیونها، فراکسیونها و هیئت رئیسه همراه با دعوت از وزرا و مسئولان دولتی و همچنین سرکشی از وزارتخانهها و سازمانهای مختلف بهصورت روزانه و مستمر ادامه داشت و نمایندگان با حضور در خیابانها، میدانها، میان مردم نجیب ایران و انجام سفرهای نظارتی به شهرهای آسیبدیده، تا حد امکان به وظایف خویش عمل کردهاند ولی برگزاری صحن به دلیل ملاحظات امنیتی به شکل مجازی بوده است.
وی در ادامه داد: برنامهریزی هیئت رئیسه بر این است که در آیندهای نزدیک، صحن مجلس بهصورت حضوری و علنی بازگشایی شود هرچند موانعی وجود دارد که بخشی از آن برای مردم روشن است و رئیس مجلس با همکاری نمایندگان، در پی رفع این موانع است.
اسحاقی تاکید کرد: از ماههای گذشته، آقای قالیباف مکاتباتی با نهادهای مرتبط داشته است که در صورت نتیجهبخشی، برخی از موانع بهخودی خود برطرف خواهد شد. با این حال هماهنگیهای بیشتر در حوزه امنیت ملی ضروری است و امیدواریم این ملاحظات هرچه سریعتر مرتفع شود.
نماینده قائنات در مجلس تاکید کرد: با توجه به اراده جدی آقای قالیباف، هیئت رئیسه و نمایندگان بر بازگشایی صحن علنی مجلس و با رفع موانع موجود، انشاءالله به زودی شاهد تحقق این امر مهم خواهیم بود، اما ضرورت دارد همه همکاران و تریبوندارانی که دل در گرو مردم، استقلال وطن اسلامی و اطاعت از رهبری رشید انقلاب دارند، در جهت تحقق وحدتی که فرمان صریح رهبر معظم انقلاب است، از هیچ کوششی دریغ نورزند و بدانند که بیان نکات غیردقیق و شبههدار، جز چندقطبیکردن مردم شریف و خوشحالی دشمنان قسمخورده کشور، هیچ دستاورد دیگری ندارد.»
وی با اشاره به تأکیدات اخیر مقام معظم رهبری گفت: چه زود دستورات مکتوب ایشان را خطاب به نمایندگان مجلس فراموش میکنیم در حالی که کمتر از یک ماه قبل فرمودند لازم است تکتک جانفدایانی که دلشان برای اسلام و انقلاب یا استقلال و سربلندی ایران میتپد، از این پس، بیش از پیش، برای پاسداری از وحدت صفوف منسجم و بههمپیوسته ملت، اهتمام ورزند و اختلافات غیرموجه و حتی موجه را به تنازع و تفرقه تبدیل نکنند و قولا و عملا مظهر انسجام و یکپارچگی ملت باشند. البته این هزینه سنگین برای انقلاب، ممکن است معروفیتی گذرا برای برخی به همراه آورد که این خود از نکوهیدهترین کارهاست.
اسحاقی یادآور شد: ما در میدان، خیابان، دیپلماسی و خدمت، نیازمند همدلی، همکاری و وحدت هستیم نه عقدهگشاییِ گروهی و حزبی. امید است که دستورات امام شهیدمان و رهبر معظم انقلاب را تفسیر به رأی نکرده و به سوءاستفاده دشمنان پنهان و آشکار توجه کنیم.