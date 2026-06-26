تشییع پیکر پدر دبیر شورای عالی امنیت ملی در فسا

پیکر مرحوم حاج ابراهیم ذوالقدر پدر محمدباقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی که در سن ۹۱ سالگی بر اثر کهولت سن دار فانی را وداع گفته بود، امروز (صبح) با حضور سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به نمایندگی از رئیس‌جمهور، تشییع شد.

این مراسم از مسجد امام حسین(ع) با حضور اقشار مختلف مردم، نمایندگان مردم فارس در مجلس شورای اسلامی، جمعی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استانی و فرماندهان نظامی و انتظامی برگزار و سپس پیکر آن مرحوم در آرامستان رضوانیه فسا به خاک سپرده شد.

مراسم سومین و هفتمین روز درگذشت این مرحوم نیز امروز از ساعت ۱۷ تا ۱۸:۳۰ در مسجد جامع فسا برگزار خواهد شد.

شهرستان فسا در فاصله ۱۳۰ کیلومتری جنوب شرقی شیراز واقع شده است.