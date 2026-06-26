این منطقه در ایران گرمترین نقطهٔ جهان شد
بر اساس دادههای منتشرشده از سامانه Relay Weather، ایستگاه هواشناسی طبس با ثبت دمای ۴۶.۸ درجه سانتیگراد در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۰۶:۰۰ UTC روز ۲۶ ژوئن ۲۰۲۶، در صدر فهرست گرمترین نقاط جهان قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۸۱۴۹۷| |
3205 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ بر اساس دادههای منتشرشده از سوی سامانه Relay Weather و با استناد به اطلاعات پایگاه Ogimet، ایستگاه هواشناسی طبس در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۰۶:۰۰ UTC روز ۲۶ ژوئن ۲۰۲۶، با ثبت دمای ۴۶.۸ درجه سانتیگراد، عنوان گرمترین نقطه جهان را به خود اختصاص داد. بر پایه این گزارش، شهر «ادرار» با ثبت دمای ۴۶.۷ درجه سانتیگراد در رتبه دوم و بندر «بندر دیر» نیز با همین دما در جایگاه سوم گرمترین نقاط جهان قرار گرفت. طبس در سالهای اخیر نیز بارها در فهرست گرمترین نقاط جهان قرار گرفته و بار دیگر نام خود را در میان داغترین مناطق کره زمین ثبت کرده است. همچنین ادارهکل هواشناسی خراسان جنوبی اعلام کرد که طبس روز پنجشنبه با ثبت دمای ۴۵ درجه سانتیگراد، گرمترین نقطه استان نیز بوده است.
گزارش خطا