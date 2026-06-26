پلیس مونته‌نگرو به درخواست اف‌بی‌آی، یک تبعه ایرانی را به اتهام حملات هکری گسترده علیه دانشگاه‌های آمریکا و آنچه «خدمت به سپاه» خوانده شده، بازداشت کرد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ پلیس مونته‌نگرو به درخواست اف‌بی‌آی، یک تبعه ایرانی را به اتهام حملات هکری گسترده علیه دانشگاه‌های آمریکا و آنچه «خدمت به سپاه» خوانده شده، بازداشت کرد.



اداره پلیس مونته‌نگرو امروز در بیانیه‌ای مدعی شد این فرد از سال ۲۰۱۳ تاکنون حملات هکری گسترده‌ای را علیه بیش از ۱۵۰ دانشگاه در ایالات متحده انجام داده و خسارتی بالغ بر ۳.۴ میلیارد دلار به بار آورده است.



در این بیانیه همچنین ادعا شده که داده‌های به‌دست‌آمده و دسترسی به حساب‌های دانشگاهی نفوذشده، در خدمت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر نهادهای ایرانی قرار گرفته است.