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کد خبر: ۱۳۸۱۴۹۳
بازدید: ۲۷۸۶

عکس: هم‌نوایی دکتر پزشکیان با عزاداران حسینی در شام غریبان ارومیه

دکتر مسعود پزشکیان، همزمان با شام غریبان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) با حضور در ارومیه، زادگاه خود، در جمع عزاداران حسینی به عزاداری پرداخت. این مراسم با حضور گسترده مردم، خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان استانی و هیئت‌های مذهبی برگزار شد و عزاداران با روشن کردن شمع و مرثیه‌سرایی، یاد و خاطره سیدالشهدا(ع) و یاران باوفایش را گرامی داشتند.

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برچسب‌ها:
عکس خبری دکتر مسعود پزشکیان شام غریبان ارومیه عزاداری
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.