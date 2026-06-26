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کد خبر: ۱۳۸۱۴۸۹
بازدید: ۱۵۲۹

عکس: تداوم نقض آتش‌بس در جنوب لبنان با حمله به منطقه نبطیه

گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که با وجود اعلام رسمی آتش‌بس، ارتش اسرائیل حملات هوایی خود را به جنوب لبنان از سر گرفته و در تازه‌ترین اقدام، مناطق اطراف نبطیه را هدف قرار داده است؛ حملاتی که همزمان با برگزاری مراسم عزاداری حسینی انجام شد.

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برچسب‌ها:
عکس خبری نقض آتش بس جنوب لبنان نبطیه حملات هوایی
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.