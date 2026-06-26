عکس: تداوم نقض آتشبس در جنوب لبنان با حمله به منطقه نبطیه
گزارشهای میدانی حاکی از آن است که با وجود اعلام رسمی آتشبس، ارتش اسرائیل حملات هوایی خود را به جنوب لبنان از سر گرفته و در تازهترین اقدام، مناطق اطراف نبطیه را هدف قرار داده است؛ حملاتی که همزمان با برگزاری مراسم عزاداری حسینی انجام شد.
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برچسبها:عکس خبری نقض آتش بس جنوب لبنان نبطیه حملات هوایی
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